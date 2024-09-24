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Bakan Yusuf'tan kendisine hakaret eden şahsa ders niteliğinde cevap!

Bakan Yusuf'tan kendisine hakaret eden şahsa ders niteliğinde cevap!
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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, kendisine hakaret eden bir öğretmene ders niteliğinde bir cevap verdi. Öğretmen, Bakan Tekin'e hakaret ettikten sonra pişman olduğunu belirterek özür diledi. Bakan Tekin, öğretmenin özür dilemesine "Estağfirullah hocam. Hepimiz insanız. Allah yolunuzu açık etsin, yardımcınız olsun..." diyerek karşılık verdi.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'e sosyal medyada kendisi için yakışıksız ifadeler kullanan öğretmen, bir sonraki paylaşımında özür diledi. Tekin'den ise öğretmene ders niteliğinde bir cevap geldi. Yeni eğitim öğretim yılı tüm okullarda Çanakkale'den Gazze'ye bağımsızlık ruhu ve vatan sevgisi açılış dersi ile başlamıştı. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin gelişmeyi duyurmuş ancak bazı kesimlerden tepki görmüştü.

İSTEDİĞİ KADAR ANIRSIN...

Öğretmen olduğunu iddia eden bir şahıs Tekin'e yönelik "Yusuf Tekin istediği kadar anırsın Gazze diye. Ben öğretmenim. Çanakkale kısmını anlatırım. O kadar..." ifadelerini kullanmıştı.

Bakan Yusuf'tan kendisine hakaret eden şahsa ders niteliğinde cevap!

Skandal açıklama kısa sürede gündem olurken şahıs geri adım atarak Bakan Tekin'den özür diledi. Yaptığı paylaşımda şu ifadeler yer aldı: "Değerli bakanım Yusuf Tekin. Bir anlık gafletle paylaştığım ve sonrasında çok pişman olduğum haddimi çok aşan bu tweet nedeniyle çok pişman ve üzgünüm. Siz değerli bakanımın gönlünün enginliğine sığınıyor, özürlerimi sunuyor, affınızı diliyorum." Tekin ise bu paylaşıma cevap vererek "Estağfirullah hocam. Hepimiz insanız. Allah yolunuzu açık etsin, yardımcınız olsun..." dedi.

Haberler.com / Özge Çağıl Sütçü - Eğitim

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin Politika 3-sayfa Eğitim

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Yorumlar (4)

Aslan Öztürk:

Ha ha ha komik.

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Erdem Sen:

yeni tayin yeriniz hayirli olsun hocam hakkari silopi..

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krn zo:

Bakanın icraatte de anlayışlı olmasını isterdik fakat bir bakan düşününki çalışanın nerede ise 2 aydır maaşını vermedi. (halk eğ.) Temmuz maaşını geçen pazar aldık. ağustos yok bu ay başında yatması gerekeni de hiç zamanında alamadık. ortalama 15 gun geç ödendi hep. Dünyanın en fakir ülkelerinde bile olmayan bir çalışma prokol için geldiğinden beri reform diyen bakan ne yaptı? H.E. Merkezinde emekli olsan tazminat dahi yok. Bu kadarını 3. sınıf esnaf bile yapmıyor. sucuk partisine devam etsinle

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Can Yorumcu:

Yeni müfredat çok kötü, okullar pislik içinde bunları görmemezlikten gelmek için bende basketbola başlayacağım gündemim basketbol derim.

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