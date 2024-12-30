Üye Girişi
Haberler
Aile Bakanlığı, Nevzat Bahtiyar'a verilen 4 yıl 6 aylık cezaya itiraz edecek
Bakanlık Narin davası için düğmeye bastı! Karara itiraz edecekler
DEM Parti İmralı heyeti: Önceki süreçlerden çok daha umutluyuz
Öcalan'la görüşen DEM Parti heyetinden yeni açıklama
İlk sıradaki il değişti! İşte Türkiye'nin en yoksul şehirleri
İlk sıradaki il değişti! İşte Türkiye'nin en yoksul şehirleri
Rusya'dan dikkat çeken açıklama: İktidar değişiminin nedeni Esad'ın sorunları çözememesi
Rusya'dan Esad'ı kaçtığına pişman edecek açıklama

Öğretmen, sınıfta müstehcen görüntüler izlerken kendisini yakalayan öğrenciyi hastanelik etti

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hindistan'ın Uttar Pradesh eyaletindeki Jhansi kentinde, ders sırasında cep telefonunda müstehcen video izlerken yakalanan bir öğretmen, bunu fark eden öğrencisini ağır şekilde dövdü. Öğrencinin babası, olayı NDTV'ye anlattı ve öğretmen hakkında polise şikayetçi oldu.

Hindistan'ın Uttar Pradesh eyaletindeki Jhansi kentinde şok edici bir olay yaşandı. Ders sırasında telefonunda müstehcen video izlerken yakalanan öğretmen Kuldeep Yadav, bunu fark eden öğrencisini ağır şekilde dövdü.

Öğrencinin babası Jay Prakash, NDTV'ye yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Öğrencilerin tepkisi Bay Yadav'ı öfkelendirdi. Oğluma hakaret edip vahşice dövdü. Saçından tutup kafasını duvara vurdu ve sopasıyla vurdu. Oğlumun kulağı dahil vücudunda yaralar oluştu. Öğretmen hakkında polise şikayette bulundum."

Kırsal Bölge Emniyet Müdürü Gopinath Soni, öğretmenin sorgulanmak üzere gözaltına alındığını ve soruşturmanın başlatıldığını doğruladı. Soni, "Sekiz yaşındaki bir çocuğun sınıf öğretmeni tarafından dövülmesi olayını araştırıyoruz" dedi.

Benzer bir olay Eylül ayında da yaşanmıştı. Gömleğini pantolonunun içine sokmadığı için 11 yaşındaki bir öğrenci öğretmeni tarafından cezalandırılmıştı. Güvenlik kameralarına yansıyan ve sosyal medyada viral olan görüntülerde, öğretmenin sınıfa girip 6. sınıf öğrencisini dövdüğü görülüyordu.

Pune Mirror'ın Instagram'da paylaştığına göre, öğrencinin burnundan ve kulaklarından kan gelmişti. Maharshinagar bölgesindeki okulda yaşanan olay üzerine aileler, MNS Partisi'nden (Maharashtra Navnirman Sena) yardım istedi.

Öğretmen, sınıfta müstehcen görüntüler izlerken kendisini yakalayan öğrenciyi hastanelik etti
Haberler.com / Abdullah Teymur - Eğitim
img

Mehmet Şimşek'ten akaryakıt ve tütün ürünlerinde indirim sinyali
img

İşte Serdar'ın yeni takımı
img

Ezeli rakibe "Gelirim" dedi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yılbaşı öncesi sapkın parti hazırlığı yapan 25 kişi gözaltına alındı
Yılbaşı öncesi sapkın parti hazırlığı yapanlara operasyon
Ne ev ne de arsa! Latif Doğan kazandığı parayı bakın nereye yatırıyor
Ünlü türkücünün kazandığı parayı yatırdığı yer hayli enteresan
Kocasını ve 3 çocuğunu bırakıp pastacıya kaçtı! Gerekçesi olaydan daha enteresan
Kocasını ve 3 çocuğunu bırakıp pastacıya kaçtı! Gerekçesi bomba
'Bana bir Audi'yi çok gördüler' diyen Ali Erbaş, şimdi de ödediği kirayla gündemde
Kirasına yüzde 44 zam yapıldı! İşte Erbaş'ın ödeyeceği yeni meblağ
Erdoğan'ın 'Malum çevreleri çıldırtacak' dediği KIZILELMA bir ülkenin radarında
Erdoğan "Malum çevreleri çıldırtacak" demişti! Bir ülke daha kapıda
İsrail askerlerine izin verdi, endişeler arttı
İsrail'den askerlerini bile şaşırtan karar! Endişeler arttı

Son Dakika Haberleri

GÖZTEPE-MANİSA FK maçı CANLI, HD, donmadan izleme linki! Göztepe Manisa FK hazırlık maçı hangi kanalda, şifresiz mi? Gassal 2. sezon ne zaman başlayacak? Serdal Adalı kimdir? Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı kaç yaşında, nereli ve ne iş yapıyor? Su Burcu Yazgı Coşkun kimdir? Su Burcu Yazgı Coşkun kaç yaşında, nereli? Kim Milyoner Olmak İster 2025 yılbaşı özel konukları kimler olacak? Yılbaşında İstanbul toplu taşıma sefer saatleri 2025: Metro, Marmaray, Metrobüs saat kaça kadar açık 1 Ocak İstanbul'da toplu taşıma ücretsiz mi? 1 Ocak Çarşamba metro, metrobüs, marmaray, otobüs seferleri ücretsiz mi olacak? Yarın (31 Aralık) okullar yarım gün mü? İstanbul'da yarın okullar saat kaçta kapanacak? 31 Aralık İstanbul topluma taşıma metro, metrobüs, marmaray ücretsiz mi? 31 Aralık okullar saat kaçta kapanacak? 31 Aralık okullar tatil mi? (İstanbul Valiliği açıklama) Dolar kaç TL, 1 Dolar ne kadar? 30 Aralık döviz kuru ve bugün döviz fiyatlarında son durum ne?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.