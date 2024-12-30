Öğretmen, sınıfta müstehcen görüntüler izlerken kendisini yakalayan öğrenciyi hastanelik etti

Hindistan'ın Uttar Pradesh eyaletindeki Jhansi kentinde şok edici bir olay yaşandı. Ders sırasında telefonunda müstehcen video izlerken yakalanan öğretmen Kuldeep Yadav, bunu fark eden öğrencisini ağır şekilde dövdü.

Öğrencinin babası Jay Prakash, NDTV'ye yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Öğrencilerin tepkisi Bay Yadav'ı öfkelendirdi. Oğluma hakaret edip vahşice dövdü. Saçından tutup kafasını duvara vurdu ve sopasıyla vurdu. Oğlumun kulağı dahil vücudunda yaralar oluştu. Öğretmen hakkında polise şikayette bulundum."

Kırsal Bölge Emniyet Müdürü Gopinath Soni, öğretmenin sorgulanmak üzere gözaltına alındığını ve soruşturmanın başlatıldığını doğruladı. Soni, "Sekiz yaşındaki bir çocuğun sınıf öğretmeni tarafından dövülmesi olayını araştırıyoruz" dedi.

Benzer bir olay Eylül ayında da yaşanmıştı. Gömleğini pantolonunun içine sokmadığı için 11 yaşındaki bir öğrenci öğretmeni tarafından cezalandırılmıştı. Güvenlik kameralarına yansıyan ve sosyal medyada viral olan görüntülerde, öğretmenin sınıfa girip 6. sınıf öğrencisini dövdüğü görülüyordu.

Pune Mirror'ın Instagram'da paylaştığına göre, öğrencinin burnundan ve kulaklarından kan gelmişti. Maharshinagar bölgesindeki okulda yaşanan olay üzerine aileler, MNS Partisi'nden (Maharashtra Navnirman Sena) yardım istedi.