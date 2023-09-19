Öğretmen atamalarında boş kalan kontenjanlar için ek yerleştirme talebi

CHP Ordu Milletvekili Seyit Torun, atama bekleyen öğretmenlerin ek yerleştirme talep ettiklerine dikkat çekerek Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'e, '45 bin öğretmen atamasının ardından çeşitli nedenlerden dolayı boş kalan kontenjan sayısı kaçtır? 45 bin öğretmen atamasında boş kalan kontenjanlar için ek yerleştirme yapmayı planlıyor musunuz' diye sordu.

CHP Ordu Milletvekili Seyit Torun, atama bekleyen öğretmenlerin ek yerleştirme talep ettiklerine dikkat çekerek Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'e, "45 bin öğretmen atamasının ardından çeşitli nedenlerden dolayı boş kalan kontenjan sayısı kaçtır? 45 bin öğretmen atamasında boş kalan kontenjanlar için ek yerleştirme yapmayı planlıyor musunuz" diye sordu.

Seyit Torun, öğretmen atamalarıyla ilgili olarak Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı'na soru önergesi verdi. Torun, şunları kaydetti:

Torun, önergesinde; "Bilindiği üzere Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2022 KPSS puanı ile 2023 yılında 45 bin öğretmen ataması gerçekleştirilmiştir. Bu atamalar sonucunda, kişisel, hukuki ve benzeri, çeşitli nedenlerden dolayı 427 kişilik kontenjanın boş kaldığı ifade edilmektedir. Bakanlık tarafından daha önce yapılan atamalarda, boş kalan kontenjanlar için ek yerleştirmeler yapıldığı bilinmektedir. Ancak son atamalarda boş kalan kontenjanlar için henüz bir ek yerleştirme yapılmamıştır. Atama bekleyen öğretmenlerimizin ek yerleştirme talepleri de kamuoyuna yansımıştır" dedi.

Torun'un Bakan Tekin'e şu soruları yöneltti:

"45 bin öğretmen atamasının ardından çeşitli nedenlerden dolayı boş kalan kontenjan sayısı kaçtır? 45 bin öğretmen atamasında boş kalan kontenjanlar için ek yerleştirme yapmayı planlıyor musunuz? Planlıyorsanız çalışmanın durumu hakkında bilgi verebilir misiniz? Böyle bir planınız yoksa gerekçesini açıklayabilir misiniz?"