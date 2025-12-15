Haberler

Öğrenciyi Yere Savuran Öğretmen Görevden Alındı

Güncelleme:
Bursa'nın İnegöl ilçesinde, 6. sınıf öğrencisini yere savuran öğretmen görevden alındı. Olayın ardından Milli Eğitim Müdürlüğü ve İnegöl Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturmalar başlatıldı.

İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ AÇIKLAMA YAPTI

Bursa'nın İnegöl ilçesi kırsal Yeniceköy Mahallesi'ndeki Ömer Osman Çağlayan Ortaokulu'nun 6'ncı sınıf öğrencisi Muhammed Emin K.'yi yakasından tutup yere savuran Sosyal Bilgiler Öğretmeni Mustafa Ç., vekaleten okul müdürlüğü görevinden alınıp, İnegöl Kaymakamı Eren Arslan tarafından da görevden uzaklaştırıldı. Bu davranışıyla ülke genelinde tepki çeken Mustafa Ç. ile ilgili Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bugün yerel ve ulusal basında yer alan talihsiz olay nedeniyle, ilgili okulda görev yapan okul müdür vekili görevden alınmış; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu hükümleri doğrultusunda Kaymakamlık Makamınca görevden uzaklaştırılmıştır. Konuya ilişkin olarak İnegöl Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturma, Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından idari soruşturma başlatılmış olup, süreç titizlikle ve yakından takip edilmektedir. Soruşturmanın seyri ve sonucu hakkında kamuoyu, gelişmeler doğrultusunda bilgilendirilecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." yazıldı.

SAVCILIĞA İFADE VERDİ

Şüpheli Mustafa Ç., Cumhuriyet savcısına ifade verdi. İfadesi alınan Mustafa Ç.'nin tutuksuz yargılanmasına karar verildi.

Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

