Öğrenciyi Yere Savuran Okul Müdürü İnceleme Altında

Güncelleme:
Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir okul müdürü, 6. sınıf öğrencisi Muhammed Emin K.'yi yakasından tutup yere savurdu. Olayın ardından müdür görevden alındı, ancak öğretmenlik görevine geri dönecek. Oğlunun psikolojik destek alması gerektiğini belirten baba, yaşananlara sessiz kalmayacağını açıkladı.

1) OKUL MÜDÜRÜNÜN, ÖĞRENCİYİ YAKASINDAN TUTUP YERE SAVURDUĞU GÖRÜNTÜLERE İNCELEME (2)

MÜDÜRLÜKTEN ALINDI, ÖĞRETMENLİĞE DEVAM EDECEK

Bursa'nın İnegöl ilçesi kırsal Yeniceköy Mahallesi'ndeki Ömer Osman Çağlayan Ortaokulu'nun 6'ncı sınıf öğrencisi Muhammed Emin K.'yi yakasından tutup yere savuran Sosyal Bilgiler Öğretmeni Mustafa Ç.'nin vekaleten okul müdürlüğü yaptığı, olayın ardından görevden alındığı, Alanyurt Ortaokulu'ndaki öğretmenlik görevine ise geri verildiği öğrenildi.

'BENİ DURDUK YERE DÖVDÜ'

Olayla ilgili inceleme sürerken, okula gitmediği öğrenilen Muhammed Emin K., "O beni durduk yere dövdü. Kafa attı, fırlattı. 'Seni buraya gömerim, herkes burada ahlakını bilecek' dedi. Çocuğa el hareketi yaptım zannetti. Okula gitmeyeceğim. O beni dövecek, ben kendimi savunamayacağım, sonra disiplin cezası verecek, tutanak tutacak. Ben gitmem okula" sözleriyle anlattı.

'RİNGDE BOKSÖR BUNU YAPAMAZ'

Öğretmen hakkında şikayetçi olduklarını ifade eden baba Nihat K. (49), şunları söyledi:

"Cuma günü işten geldim eve. Hanım bana, 'Muhammed'i dövmüşler' dedi. Ben çocuklar arasında olmuş sandım. Sonra bana, 'Okul müdürü, Muhammed'i dövmüş' dedi. 'Öğretmendir, kızmıştır' dedim. Daha sonra bana video geldi. Videoya bakınca zaten aklım başımdan gitti. Ringde boksör bunu yapamaz. 11 yaşındaki çocuğumu kaldırmış, vurmuş. Kafası taşa gelse ne olacak? Ben çocuğumu öğretmenlere emanet ediyorum. Adı üstünde öğretmen. Öğretmen bunu yaparsa, sokaktaki vatandaş kim bilir neler yapar? Çocuk bilmiyor, öğrensin diye okula gönderiyorum."

'ÇOCUĞUMUN PSİKOLOJİSİ BOZULDU'

Oğluna psikolojik destek aldıracağını söyleyen Nihat K., "Adam kastetmiş. 4 gündür çocuğu bırakıp, işe gidemiyorum. Ağlıyor, beni dövecekler diye. Ben ne yapacağım, çocuğun psikolojisi bozuldu. Benim 5 tane çocuğum var, işe gitmesem ne yapacağım. Çocuğumu doktora götüreceğim psikoloji düzelsin diye. Derslerinden de geri kalacak. Bugün bana, yarın sizin çocuğunuza. Okul dediğin çocukları eğitir. Nasıl olacak bu iş? Kime güveneceğiz, nereye gideceğiz?" dedi.

Bu işin peşini bırakmayacağını ifade eden Nihat K., "Böyle insanlar olduğu müddetçe eğitim olmaz. Ben bu işin peşini bırakmıyorum. Mahkemeye gittim. Gereken her yere başvurdum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
