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Öğrencilere müstehcen şarkı söyletip sosyal medyada paylaşan öğretmene soruşturma

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Şırnak Cumhuriyet Anadolu Lisesi'nde müzik öğretmeni R.T.Ç.'nin derste müstehcen içerikli şarkı söyletip akıllı tahtada şiddet içerikli görseller yansıttığı iddiasıyla hakkında soruşturma başlatıldı. Sosyal medyada silahlı paylaşımları olduğu da tespit edilen öğretmenle ilgili inceleme sürüyor.

Şırnak'ta Cumhuriyet Anadolu Lisesi'nde müzik dersinde öğrencilere müstehcen içerikli şarkı söyletip akıllı tahtada şiddet içerikli görsel yansıtan öğretmene soruşturma açıldı.

Merkez Cumhuriyet Anadolu Lisesi'nde müzik öğretmeni R.T.Ç, 14 Mart'ta sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda müstehcen ifadelerin yer aldığı şarkı sınıfta bir öğrenciye söyletildi, ekrana yansıtılan şarkının kapak fotoğrafında ise şiddet içerikli görsel görüldü.

Öğrencilere müstehcen şarkı söyletip sosyal medyada paylaşan öğretmene soruşturma

SİLAHLI PAYLAŞIMLARI DİKKAT ÇEKTİ

R.T.Ç tepki çeken paylaşımını kaldırırken, 28 Mart'ta İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından soruşturma başlatıldı. R.T.Ç'nin sosyal medyada silahlı paylaşımları da olduğu görüldü.

Öğrencilere müstehcen şarkı söyletip sosyal medyada paylaşan öğretmene soruşturma
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Olgun Kızıltepe - Eğitim
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Yorumlar (6)

Haber YorumlarıD:

Okullar eğitim öğretim yeridir Ahlaka aykırı her türlü davranış kabul edilemez.

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Haber YorumlarıMarko Apostolidis:

pantolonda olmayan şeyi tabanca dengeliyor.

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Haber YorumlarıD:

Çocuklarınızı emanet ettiğiniz kişileri tanımanız her zaman faydanıza olur. Veliler en az ayda bir okula uğramalı.

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Haber Yorumlarıgp75fvwpkv:

Acil olarak meslekten ihraç edilmesi lazım..

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Haber YorumlarıMGk:

1995 ile 2008 arası doğan hiç bir Z kuşağı bir yere atanmamalı yeni bir kuşak dı eğitemedik kayıp bir nesil.. Önceki nesil 2008 ve üzeri doğan nesile devretmeli

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Haber Yorumlarıkonak.mar47:

Ne zamanki kılık kıyafet serbest oldu devlet memuru adabı kalmadı, birileri bilerek öyle yaptı. Eskiden devlet memuru 1 yıl boyunca adaylık uygulamalı eğitim alıyordu her sabah traş oluyordu bir düzen vardı, kravat zorunlu idi, yani kurumsal ciddiyet vardı BİTİNCE SONUÇ BÖYLE OLUYOR

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