Haberler

Öğrencilerden Öğretmenlerine Duygusal Destek

Öğrencilerden Öğretmenlerine Duygusal Destek
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Osmaniye'de Çamlıkevler İlkokulu öğrencileri, öğretmenlerine çiçek ve çikolata hediye ederek desteklerini gösterdi. Hazırlanan notlarla öğretmenlerine olan sevgilerini ifade eden öğrenciler, okulda duygusal anların yaşanmasına sebep oldu.

OSMANİYE'de öğrenciler, öğretmenlerine destek olmak amacıyla çiçek ve çikolata hediye etti. Okulda duygusal anlar yaşandı.

Toprakkale ilçesindeki Çamlıkevler İlkokulu öğrencilerinin hazırladığı notta, "Sizi üzen her şeyin karşısında ama hep sevgiyle yanınızda olduğumuzu bilin. Size uzattığımız tek şey çikolata, sizi seviyoruz" ifadeleri yer aldı. Öğrenciler ayrıca kendi el yazılarıyla hazırladıkları notlarda, "Öğretmenim seni çok seviyorum", "Canım öğretmenim sizi çok ama çok seviyorum", "İyi ki benim öğretmenimsin", "Bizim geleceğimiz için katkı sağladığınız için teşekkür ederiz", "Bize kattığınız her bir değer için minnettarız" ve "Öğretmenim iyi ki varsınız" ifadelerine yer verdi. Bu notlar alınan çikolata paketlerini üzerine eklenip öğretmenlere verildi.

Çiçeklerin üzerine yazılan, "Öğretmene silah değil, çiçek uzatılır. Bu hediyeyi aldığınız andaki güzel gülüşünüz yüzünüzden hiç eksik olmasın" ve "Öğretmene şiddet değil çiçek yakışır. Bundan sonra hep güzel günler görelim inşallah" mesajları da dikkat çekti.

Aldıkları hediyelerle duygulanan öğretmenlerden biri sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ben de sizleri seviyorum minnaklarım" ifadelerini kullanırken, bir diğer öğretmen ise "Sizi çok seviyorum bal çocuklarım" notuyla öğrencilere teşekkür etti. Öğrenciler, hediyelerini verdikleri öğretmenlerine sarılarak sevgilerini ifade etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

