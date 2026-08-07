Haberler

Oltu'da Yaz Kur'an Kursları Bilgi Yarışması Coşkusu

Oltu'da Yaz Kur'an Kursları Bilgi Yarışması Coşkusu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Erzurum'un Oltu ilçesinde 2026 yılı Yaz Kur'an Kursları kapsamında düzenlenen bilgi yarışmasına 550 öğrenci katıldı. İki merkezde eş zamanlı yapılan yarışmada öğrenciler, dini bilgilerini test etti. Dereceye giren 100 öğrenciye ödül verilecek.

Erzurum'un Oltu ilçesinde 2026 yılı Yaz Kur'an Kursları kapsamında eğitim gören öğrenciler arasında bilgi yarışması düzenlendi. Yoğun katılımla gerçekleştirilen yarışmada öğrenciler, kurs süresince öğrendikleri dini bilgileri ölçme fırsatı buldu.

Oltu İlçe Müftülüğü tarafından düzenlenen geleneksel bilgi yarışması, öğrencilerin Kur'an-ı Kerim ve dini bilgiler alanındaki kazanımlarını pekiştirmek, bilgi düzeylerini ölçmek ve öğrenciler arasında birlik ve beraberlik duygusunu güçlendirmek amacıyla gerçekleştirildi.

Yarışma iki merkezde yapıldı

Yarışma, Cumhuriyet Ortaokulu ile Anadolu Erkek İmam Hatip Lisesi olmak üzere iki ayrı merkezde eş zamanlı olarak gerçekleştirildi. Yaz Kur'an kurslarına devam eden öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği sınavda, öğrenciler kurs süresince öğrendikleri bilgilerden sorulan soruları doğru yanıtlayabilmek için ter döktü.

550 öğrenci yarıştı

Bilgi yarışmasına toplam 550 öğrenci katıldı. Büyük heyecana sahne olan sınavda öğrenciler, dini ve tematik bilgilerden oluşan soruları yanıtlayarak başarılı olabilmek için mücadele etti. Yarışmanın, öğrencilerin yaz Kur'an kurslarında öğrendikleri bilgileri pekiştirmelerine ve eğitim sürecine daha fazla motivasyonla katılmalarına katkı sağladığı belirtildi.

Yarışma sonucunda dereceye giren 100 öğrenciye çeşitli ödüller verileceği bildirildi. Ödül töreninin tarihinin ise daha sonra açıklanacağı öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Terörsüz Türkiye yasası TBMM Adalet Komisyonu’na geldi

Terörsüz Türkiye yasası komisyonda! Toplantı öncesi gerginlik çıktı
ABD'den beklenen veri geldi, altın uçuşa geçti

Piyasalar karıştı! Sürpriz veri sonrası altın uçuşa geçti
Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan üçlü savunma anlaşmasını imzaladı

Türkiye'den tarihi imza! Orta Doğu'da tüm güç dengeleri değişiyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sıkı durun! Real Madrid ve Barcelona İstanbul'a geliyor

Sıkı durun! İstanbul'a gelip maç yapacaklar
Bir annenin en acı günü! 39 yaşındaki evladını cansız halde buldu

Oğlunun odasına giren anne, evladının cansız bedeniyle karşılaştı
Fenerbahçe'den Lukaku bombası

Fenerbahçe bombayı patlattı! Süper Lig'i sallamaya geliyor

Türk ev tekstili devi Rusya'dan çekiliyor! Tüm mağazalarını kapatacak

Türkiye'nin ünlü markasından radikal karar! Tüm mağazalarını kapatıyor
CHP'li Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek, kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildi

Sevgilisiyle bel altı mesajları ortaya çıkan başkan partiden atılıyor
Mirası aileyi karıştırdı: Günde 1 milyon lira harcadı, 20 günde bitirdi

Mirası aileyi karıştırdı: Günde 1 milyon harcadı, 20 günde bitirdi
Yargıtay’dan primle çalışanlara müjde! Tazminatına eklenecek

Çalışanlara müjde! Tazminata eklenecek