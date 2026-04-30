Öğrenciler dondurulmuş hayvan müzesini yakından inceledi

DÜZCE(İHA) – Düzce TOKİ Mehmet Akif Ersoy İlkokulu 1. sınıf öğrencileri, Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi'ni ziyaret ederek doğa ve çevre bilinci konusunda farkındalık kazandı.

Minik öğrenciler gerçekleştirilen ziyarette, Doldurulmuş Hayvan Müzesi, Düzce'nin endemik bitki türleri, fosil örnekleri ile tropikal meyvelerin tohumlarının sergilendiği herbaryum alanını yakından inceleme fırsatı buldu. Fakülte akademisyenleri tarafından öğrencilere ormanların önemi, doğal yaşamın korunması ve çevre bilincinin küçük yaşta kazanılmasının gerekliliği hakkında bilgilendirmelerde bulunuldu. Ziyaret boyunca doğa ile iç içe keyifli anlar yaşayan öğrenciler hem eğitici hem de eğlenceli bir deneyim yaşadı.

Öğrencilerin merak ettikleri soruları akademisyenlere yönelterek etkileşimli bir öğrenme süreci geçirdiği etkinlik, günün anısına gerçekleştirilen hatıra fotoğrafı çekimi ile sona erdi. - DÜZCE

