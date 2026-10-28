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Öğrenci başarısını artırmak için eğitim çalışmaları masaya yatırıldı

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Öğrenci başarısını artırmak için eğitim çalışmaları masaya yatırıldı
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Bilecik’te öğrenci başarısını artırmak için eğitim çalışmaları masaya yatırıldı.

Bilecik'te öğrenci başarısını artırmak için eğitim çalışmaları masaya yatırıldı.

Bilecik İl Milli Eğitim Müdürü Serdal Şimşek başkanlığında, İl Milli Eğitim Müdürlüğü yöneticilerinin katılımıyla 15 Temmuz Şehitler Anadolu Lisesinde brifing sunumu gerçekleştirildi. Sunumda okulun eğitim-öğretim faaliyetleri, akademik başarıları, proje çalışmaları, öğrencilere yönelik rehberlik hizmetleri ile sosyal ve kültürel etkinlikleri hakkında bilgi verildi. Okuldaki eğitim süreçlerinin mevcut durumu değerlendirilirken, geliştirilmesi gereken alanlar üzerinde de duruldu. Toplantıda, okulun eğitim hedeflerine ulaşması, öğrencilerin öğrenme süreçlerinin güçlendirilmesi ve akademik başarılarının sürdürülebilir şekilde artırılmasına yönelik değerlendirmeler yapıldı.

Bilecik İl Milli Eğitim Müdürü Serdal Şimşek, "Okullarımızın mevcut durumunu değerlendirerek eğitim-öğretim faaliyetlerini daha ileriye taşımayı amaçlıyoruz. Akademik başarının artırılması, öğrencilerimizin rehberlik hizmetlerinden etkin şekilde yararlanması ve sosyal-kültürel yönden gelişimlerinin desteklenmesi önceliklerimiz arasında yer alıyor. Her öğrencimizin potansiyelini ortaya çıkaran, öğrenme süreçlerini güçlendiren ve eğitim hedeflerine ulaşan okullar için çalışmalarımızı sürdüreceğiz" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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