ÖGG SONUÇ EKRANI 2025: 117. Dönem Özel Güvenlik Sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

Güncelleme:
ÖGG Sonuç Ekranı 2025 hakkında merak edilenler konuşulmaya devam ediyor. 117. Dönem Özel Güvenlik Sınavı sonuçlarının ne zaman açıklanacağına dair bilgiler araştırılıyor. Peki, 117. Dönem Özel Güvenlik Sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Özel güvenlik görevlisi sınav sonuçları nereden, nasıl sorgulanır? ÖGG sınav değerlendirmesi nasıl yapılır? ÖGG sonuç ekranı! Detaylar...

2025 yılı ÖGG sonuç ekranı adayların merakla beklediği anı işaret ediyor. 117. Dönem Özel Güvenlik Sınav sonuçları bugün, 7 Kasım 2025 tarihinde Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) tarafından açıklanacak. Peki, 17. Dönem Özel Güvenlik Sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Özel güvenlik görevlisi sınav sonuçları nereden, nasıl sorgulanır? ÖGG sonuç ekranı haberimizde!

ÖGG SONUÇ EKRANI 2025

2025 yılı Özel Güvenlik Görevlisi (ÖGG) sınav sonuçları, Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından bugün, 7 Kasım 2025 tarihinde açıklanacak. Adaylar, sınav sonuçlarını EGM'nin resmi online işlem portalı üzerinden öğrenebilecek. Bu ekranda, T.C. kimlik numarası ve güvenlik kodu girilerek kişisel sınav sonucuna ulaşmak mümkün.

ÖGG sonuç ekranı, adayların sadece yazılı sınav sonuçlarını değil, aynı zamanda uygulamalı sınav bilgilerini de görüntüleyebileceği bir sistem olarak tasarlandı. Sonuçlar, adayların bir sonraki adımda sınav itirazı veya eğitim planlaması yapabilmesi açısından büyük önem taşıyor.

ÖGG SONUÇ EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ!

117. DÖNEM ÖZEL GÜVENLİK SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

7 Kasım 2025 tarihi itibarıyla 117. Dönem Özel Güvenlik Sınav sonuçları EGM tarafından ilan edilecek. Adaylar, bu açıklamayla birlikte sınav başarı durumlarını ve gerekli puan analizlerini görebilecek.

Özel güvenlik sınavı, hem yazılı hem uygulamalı değerlendirmeleri kapsayan kapsamlı bir süreçtir. Özellikle silahlı veya silahsız sınav türüne göre farklı puan kriterleri bulunur. Bu nedenle, sonuç açıklamasının ardından adayların kendi başarı durumlarını dikkatlice incelemesi önerilir.

ÖZEL GÜVENLİK SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖGG sınav sonuçlarının açıklanma tarihi her dönem merak konusu oluyor. 2025 yılı için resmi açıklama 7 Kasım 2025 tarihinde yapılacaktır. Adaylar, sonuçların erişime açılması ile birlikte kendi puanlarını kontrol ederek sınav değerlendirmesini öğrenebilecek.

Ayrıca, yazılı sınav sonuçlarına ilişkin itirazlar 10-12 Kasım 2025 tarihleri arasında yapılabilecek. İtiraz süreci sonrasında değerlendirme sonuçları 13 Kasım 2025 tarihinde açıklanacak. Bu tarihler, adayların sınav sonuçlarını gözden geçirme ve eksiklikleri bildirme açısından kritik öneme sahiptir.

ÖZEL GÜVENLİK GÖREVLİSİ SINAV SONUÇLARI NEREDEN, NASIL SORGULANACAK?

Özel güvenlik görevlisi sınav sonuçları, yalnızca Emniyet Genel Müdürlüğü'nün resmi online işlem portalı üzerinden sorgulanabilir. Adım adım sorgulama süreci şu şekildedir:

EGM Online İşlemler Portalına Giriş: https://onlineislemler.egm.gov.tr adresi üzerinden sisteme giriş yapılır.

T.C. Kimlik Numarası ve Güvenlik Kodunun Girilmesi: Kimlik doğrulama için gerekli bilgiler eksiksiz girilmelidir.

Sonuç Ekranına Erişim: Giriş yaptıktan sonra yazılı ve uygulamalı sınav sonuçları detaylı şekilde görüntülenebilir.

Bu sistem, adayların sınav performansını detaylı olarak incelemesine olanak sağlar ve itiraz süreçlerini takip edebilmesi için kritik öneme sahiptir.

ÖGG SINAV DEĞERLENDİRMESİ NASIL YAPILIR?

Özel güvenlik sınav değerlendirmesi, adayın yazılı ve uygulamalı sınav performansına göre yapılır. Özellikle silahlı sınavlarda, değerlendirme kriterleri şu şekilde belirlenir:

Yazılı silah bilgisi ve uygulamalı sınav toplamı en az 50 puan olmalıdır.

Daha önce başarılı olunan temel silahsız sınav puanlarının ortalaması en az 60 puan olmalıdır.

Silahsız özel güvenlik sertifikası bulunan ve silah farkı eğitimi alarak sınava giren adaylar için de aynı kriterler geçerlidir. Eğer aday bu kriterleri karşılayamazsa, sınav sonucu silahsız sınav türünden değerlendirilir.

Bu sistem, adayın yalnızca belirli bir sınav türünde başarılı olup olmadığını değil, aynı zamanda genel yetkinlik seviyesini de ölçer. Başarılı bir değerlendirme, adayın özel güvenlik görevlisi olarak görev yapabilmesi için gerekli resmi yeterliliği sağlar.

