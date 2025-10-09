ODTÜ kaç puanla alıyor? ODTÜ'ye girebilmek için kaç sıralama yapmak gerekiyor?

Üniversite geçişi yapmak isteyen öğrenciler ve sınava hazırlanan adaylar için ODTÜ, en çok araştırılan üniversitelerden biri. "ODTÜ kaç puanla alıyor?" ve "Hangi bölüme girebilmek için kaç bin sıralama yapmak gerekiyor?" soruları her yıl binlerce kişi tarafından merak ediliyor. Türkiye'nin en köklü ve saygın üniversitelerinden biri olan ODTÜ'ye yerleşebilmek için gereken puan ve başarı sıralamaları, bölüm bölüm detaylı şekilde inceleniyor. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

2025 ODTÜ'DE HANGİ BÖLÜMLER VAR?

İktisat

İşletme

İşletme (SUNY Ücretli)

İşletme (SUNY %50 Burslu)

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi

Uluslararası İlişkiler

Küresel Siyaset ve Uluslararası İlişkiler (SUNY Ücretli)

Küresel Siyaset ve Uluslararası İlişkiler (SUNY %50 Burslu)

Endüstriyel Tasarım

Mimarlık

Şehir ve Bölge Planlama

Bilgisayar Mühendisliği

Çevre Mühendisliği

Elektrik ve Elektronik Mühendisliği

Endüstri Mühendisliği

Gıda Mühendisliği

Havacılık ve Uzay Mühendisliği

İnşaat Mühendisliği

Jeoloji Mühendisliği

Kimya Mühendisliği

Maden Mühendisliği

Makina Mühendisliği

Metalurji ve Malzeme Mühendisliği

Petrol ve Doğal Gaz Mühendisliği

Biyoloji

Felsefe

Fizik

İstatistik

Kimya

Matematik

Moleküler Biyoloji ve Genetik

Psikoloji

Sosyoloji

Tarih

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği

Fen Bilgisi Öğretmenliği (İngilizce)

Fizik Öğretmenliği

İlköğretim Matematik Öğretmenliği

İngilizce Öğretmenliği

İngilizce Öğretmenliği (SUNY Ücretli)

İngilizce Öğretmenliği (SUNY %50 Burslu)

Kimya Öğretmenliği

Matematik Öğretmenliği

Okul Öncesi Öğretmenliği

2025 ODTÜ BÖLÜMLERİN TABAN PUANLARI