ODTÜ kaç puanla alıyor? ODTÜ'ye girebilmek için kaç sıralama yapmak gerekiyor?
Türkiye'nin en köklü üniversitelerinden biri olan ODTÜ, hem YKS adaylarının hem de üniversite geçişi yapmayı planlayan öğrencilerin radarında. Özellikle "ODTÜ zor mu?", "Kaç netle kazanılır?" gibi sorular sıkça gündeme geliyor. Peki, ODTÜ kaç puanla alıyor? ODTÜ'ye girebilmek için kaç sıralama yapmak gerekiyor?
Üniversite geçişi yapmak isteyen öğrenciler ve sınava hazırlanan adaylar için ODTÜ, en çok araştırılan üniversitelerden biri. "ODTÜ kaç puanla alıyor?" ve "Hangi bölüme girebilmek için kaç bin sıralama yapmak gerekiyor?" soruları her yıl binlerce kişi tarafından merak ediliyor. Türkiye'nin en köklü ve saygın üniversitelerinden biri olan ODTÜ'ye yerleşebilmek için gereken puan ve başarı sıralamaları, bölüm bölüm detaylı şekilde inceleniyor. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.
2025 ODTÜ'DE HANGİ BÖLÜMLER VAR?
- İktisat
- İşletme
- İşletme (SUNY Ücretli)
- İşletme (SUNY %50 Burslu)
- Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
- Uluslararası İlişkiler
- Küresel Siyaset ve Uluslararası İlişkiler (SUNY Ücretli)
- Küresel Siyaset ve Uluslararası İlişkiler (SUNY %50 Burslu)
- Endüstriyel Tasarım
- Mimarlık
- Şehir ve Bölge Planlama
- Bilgisayar Mühendisliği
- Çevre Mühendisliği
- Elektrik ve Elektronik Mühendisliği
- Endüstri Mühendisliği
- Gıda Mühendisliği
- Havacılık ve Uzay Mühendisliği
- İnşaat Mühendisliği
- Jeoloji Mühendisliği
- Kimya Mühendisliği
- Maden Mühendisliği
- Makina Mühendisliği
- Metalurji ve Malzeme Mühendisliği
- Petrol ve Doğal Gaz Mühendisliği
- Biyoloji
- Felsefe
- Fizik
- İstatistik
- Kimya
- Matematik
- Moleküler Biyoloji ve Genetik
- Psikoloji
- Sosyoloji
- Tarih
- Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği
- Fen Bilgisi Öğretmenliği (İngilizce)
- Fizik Öğretmenliği
- İlköğretim Matematik Öğretmenliği
- İngilizce Öğretmenliği
- İngilizce Öğretmenliği (SUNY Ücretli)
- İngilizce Öğretmenliği (SUNY %50 Burslu)
- Kimya Öğretmenliği
- Matematik Öğretmenliği
- Okul Öncesi Öğretmenliği
2025 ODTÜ BÖLÜMLERİN TABAN PUANLARI
- İktisat – 416,99409 – 4.251
- İşletme – 428,68496 – 2.581
- İşletme (SUNY Ücretli) – Dolmadı – Dolmadı
- İşletme (SUNY %50 Burslu) – 409,62872 – 5.763
- Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi – 389,15588 – 12.881
- Uluslararası İlişkiler – 403,02251 – 7.436
- Küresel Siyaset ve Uluslararası İlişkiler (SUNY Ücretli) – Dolmadı – Dolmadı
- Küresel Siyaset ve Uluslararası İlişkiler (SUNY %50 Burslu) – 391,24274 – 11.832
- Endüstriyel Tasarım – 396,92248 – 46.134
- Mimarlık – 410,60588 – 35.028
- Şehir ve Bölge Planlama – 350,49689 – 91.334
- Bilgisayar Mühendisliği – 505,31021 – 1.048
- Çevre Mühendisliği – 380,19124 – 60.780
- Elektrik ve Elektronik Mühendisliği – 488,87035 – 2.505
- Endüstri Mühendisliği – 475,22891 – 4.529
- Gıda Mühendisliği – 388,29218 – 53.379
- Havacılık ve Uzay Mühendisliği – 468,18473 – 6.134
- İnşaat Mühendisliği – 390,59416 – 51.406
- Jeoloji Mühendisliği – 364,75256 – 75.947
- Kimya Mühendisliği – 424,55039 – 25.494
- Maden Mühendisliği – 369,46181 – 71.143
- Makina Mühendisliği – 464,88587 – 6.984
- Metalurji ve Malzeme Mühendisliği – 436,69344 – 18.223
- Petrol ve Doğal Gaz Mühendisliği – 381,01236 – 59.970
- Biyoloji – 401,25399 – 42.473
- Felsefe – 338,58476 – 65.097
- Fizik – 416,31285 – 31.001
- İstatistik – 398,06214 – 45.169
- Kimya – 390,22844 – 51.676
- Matematik – 407,90033 – 37.136
- Moleküler Biyoloji ve Genetik – 433,46105 – 20.033
- Psikoloji – 413,12442 – 4.963
- Sosyoloji – 358,55129 – 37.351
- Tarih – 409,09744 – 2.243
- Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği – 350,20728 – 91.656
- Fen Bilgisi Öğretmenliği (İngilizce) – 341,26411 – 102.340
- Fizik Öğretmenliği – 361,17582 – 79.667
- İlköğretim Matematik Öğretmenliği – 393,8746 – 48.671
- İngilizce Öğretmenliği – 444,44654 – 4.599
- İngilizce Öğretmenliği (SUNY Ücretli) – 343,64805 – 29.468
- İngilizce Öğretmenliği (SUNY %50 Burslu) – 463,3754 – 2.732
- Kimya Öğretmenliği – 352,75483 – 88.815
- Matematik Öğretmenliği – 405,39704 – 39.135
- Okul Öncesi Öğretmenliği – 399,3265 – 3.446