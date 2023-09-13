Ödemiş Belediyesi Öğrencilere Kırtasiye Yardımı Yaptı

Ödemiş'in düşman işgalinden kurtuluşunun 101. yıl dönümünü dolu dolu etkinliklerle ve 39. Ödemiş Milli Fuarı ile kutlayan Ödemiş Belediyesi, konser düzenlemek için kullanacağı kaynaklarla 2023-2024 eğitim-öğretim yılının ilk haftasında 1000 aileye kırtasiye yardımında bulundu.

Kampanya çerçevesinde ihtiyaç sahibi ailelerin Ödemiş Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü'ne ve kırsal mahallelerde de muhtarlıklara yaptığı başvuruların değerlendirilmesi sonucunda içerisinde kalem setleri, defter setler, kuru boya ve pastel boya ile geometri takımlarının da yer aldığı kırtasiye setleri kısa sürede ailelere teslim edildi.

1. sınıfa başlayan öğrenciler için kırtasiye setlerinin yanı sıra okul çantalarının da yer aldığı Ödemiş Belediyesi tarafından hazırlanan paketlerin yanı sıra hayırsever Ödemişliler ve Ödemiş Ticaret Odası'nın destekleriyle, ihtiyaç sahibi öğrencilere okul çantası ve okul forması da temin edildi. Anasınıfı yaş gruplarına da okul çantası armağan edildi. Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekipleri, yardımları kırsal mahallelerde muhtarlarla birlikte teslim etti.

BAŞKAN ERİŞ: "ALAN EL VEREN ELİ GÖRMEDİ"

Ödemiş Belediye Başkanı Mehmet Eriş, kırtasiye yardımları ile ilgili açıklamasında şunları kaydetti:

"Alan el veren eli görmedi, kırtasiye yardımlarımız yüzlerce çocuğumuza ulaştırıldı. Biz büyük bir aileyiz diyerek çıktığımız bu yolda derin bir ekonomik krizle karşı karşıya kaldık. Bu zor dönemde bizler de çocuklarımızın eğitimde fırsat eşitliğine bir parça da olsa katkı sunmak, onları bin bir emekle ve özveriyle yetiştiren ailelerimizin yüküne bir nebze omuz vermek adına 'Kurşun kalem dayanışması' başlatmıştık. Bir kurşun kalemin, bir defterin, bir resim defterinin ya da rengarenk boya kalemlerinin bir çocuğun dünyasındaki yerinin ne kadar büyük olduğunu biliyoruz. Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğümüz de tüm ihtiyaçları düşünerek bu setleri hazırladı.

"CUMHURİYETİMİZİN GÜVENCESİ OLACAKLAR"

'Eğitimde feda edilecek tek bir fert bile yoktur' diyen Başöğretmenimiz Atatürk'ün izinde çocuklarımızın O'nun mirası olan akıl ve bilimden kopmadan yetişmelerini biz de kendimize görev biliyoruz. Cumhuriyetimizin 100. Yılını kutlamaya hazırladığımız bu güzel günlerde okul sıralarından geçecek nesillerimiz Cumhuriyetimizin de güvencesi olacaktır. Şimdiye kadar kampanyamıza destek veren Ödemiş Ticaret Odamıza, hayırsever Ödemişli hemşehrilerimize teşekkürü bir borç biliyorum.

"DAYANIŞMA KAMPANYAMIZ DEVAM ETMEKTEDİR"

Dayanışma kampanyamız devam edecektir. Sonuç olarak yaklaşan kış mevsiminde öğrencilerimizin özellikle giyim ve ayakkabı konusunda ihtiyaçları olacaktır. Bu anlamda ilçemizdeki odalarımızın, sivil toplum kuruluşlarımızın ve hayırseverlerimizin katkılarını bekliyoruz. Hep söylediğimiz gibi; 'Ödemiş bizim evimiz, biz büyük bir aileyiz'."