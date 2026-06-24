NÖHÜ'den dünya çapında tarihi başarı: 1501+ bandından 601-800'e yükseldi

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi (NÖHÜ), dünyanın en prestijli yükseköğretim derecelendirme kuruluşlarından biri olan Times Higher Education (THE) tarafından açıklanan Impact Rankings 2026 sonuçlarında tarihi bir başarıya imza attı.

Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları kapsamında yapılan değerlendirmede NÖHÜ, bir yıl içerisinde büyük bir sıçrama gerçekleştirerek genel sıralamada 1501+ bandından 601-800 bandına yükseldi. Üniversite, dünya genelinde değerlendirilen 1.603 üniversite arasında 691'inci sırada yer alırken, Türkiye'de sıralamaya giren üniversiteler arasında 30'uncu oldu.

Bir yılda büyük yükseliş

2025 yılında yalnızca 7 sürdürülebilir kalkınma amacında sıralamaya girebilen üniversite, 2026 yılında Birleşmiş Milletler'in belirlediği 17 sürdürülebilir kalkınma amacının tamamında değerlendirilme başarısı gösterdi.

Karasal yaşamda dünyanın ilk 150 üniversitesi arasında

NÖHÜ'nün en dikkat çekici başarısı, "Karasal Yaşam" kategorisinde elde edildi.

Üniversite bu alanda dünya sıralamasında 146'ncı olurken, Türkiye genelinde ise 12'nci sırada yer aldı. Doğal yaşamın korunması, biyolojik çeşitliliğin desteklenmesi ve çevresel sürdürülebilirlik konularındaki çalışmalarıyla öne çıkan üniversite, uluslararası arenada önemli bir başarı elde etti.

Üniversite; Sorumlu Üretim ve Tüketim kategorisinde 250'nci, Sanayi, Yenilikçilik ve Altyapı alanında 341'inci, Açlığa Son kategorisinde 343'üncü, Sudaki Yaşam alanında 349'uncu ve Erişilebilir ve Temiz Enerji kategorisinde 354'üncü sırada yer aldı.

Ayrıca Sürdürülebilir Şehirler ve Topluluklar kategorisinde 499'uncu, İklim Eylemi alanında 507'nci ve Temiz Su ve Sanitasyon kategorisinde 508'inci sıraya yerleşerek sürdürülebilirlik alanındaki başarısını birçok başlıkta ortaya koydu.

Rektör Uslu: "Bu başarı güçlü dönüşümün sonucudur"

NÖHÜ Rektörü Prof.Dr. Hasan Uslu, elde edilen başarıya ilişkin yaptığı değerlendirmede, bir yıl gibi kısa bir sürede gerçekleştirilen yükselişin üniversitenin kararlı vizyonunun ve sistematik çalışmalarının sonucu olduğunu belirtti. Uslu, "2025 yılında 7 amaçta değerlendirilirken 2026 yılında 17 amacın tamamında yer almamız, 1501+ bandından 601-800 bandına yükselmemiz ve dünya genelinde 691'inci sıraya ulaşmamız üniversitemizin güçlü dönüşüm sürecinin açık bir sonucudur. Bu sonuç, NÖHÜ'nün artık dünyanın en tanınan üniversiteleri arasında yer aldığının göstergesidir" ifadelerini kullandı. - NİĞDE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı