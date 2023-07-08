Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Mezuniyet Töreni

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesinde 2022-2023 öğretim yılı mezuniyet töreni gerçekleştirildi.

Merkez Yerleşkesi 15 Temmuz Milli İrade Meydanı'nda gerçekleştirilen törende saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Bölümlerinde derece yapan öğrencilere, protokol üyeleri ve akademisyenler tarafından plaketleri verildi.

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Uslu, üniversitenin eğitim, öğretim, bilim ve kültür sanat alanlarında ülkesine ve insanlığa hizmet etmeye sonuna kadar devam edeceğini söyledi.

Üniversitelerin hayata hazırlanmada önemli bir basamak olduğunu belirten Uslu, "Yaşam serüvenin de belki de en önemli durağı olan üniversitede aldığınız eğitim geleceğinizi şekillendirmede büyük önem arz etmektedir. İnanıyoruz ki üniversitemizde aldığınız nitelikli eğitimi milli bilinçle harmanlayan siz kıymetli öğrencilerimiz gerek ulusal, gerekse uluslararası düzeyde yapacağınız büyük işlerle ülkemize ve bizlere büyük gururlar yaşatacaksınız. Bu duygu ve düşüncelerle öğrencilerimizi, kıymetli ailelerimizi ve değerli akademisyenlerimizi tebrik ediyorum." dedi.

Belediye Başkanı Emrah Özdemir ise Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesinin 30 yılı aşkın geçmişiyle ülkenin en köklü üniversitelerinden olduğunu ve üniversiteyi Niğde'nin en büyük marka değeri olarak gördüklerini vurguladı.

Konuşmaların ardından müzik eşliğinde eğlenen öğrenciler, mezuniyetlerini kep atarak kutladı.

Törene, MHP Niğde Milletvekili Cumali İnce, İl Emniyet Müdürü Adnan Özdemir, İl Jandarma Komutanı Albay Nihat Özkök, kurum müdürleri, siyasi parti temsilcileri, öğrenciler ve aileleri katıldı.