Niğde İl Emniyet Müdürlüğü; uyuşturucuyla mücadele kapsamında düzenlediği 9 etkinlikte bin 71 kişiye ulaştı.

Toplum Destekli Polislik ekipleri de iş yerleri, semt pazarları ve caddelerde vatandaşlara dolandırıcılık ve hırsızlığa karşı alınabilecek önlemleri anlattı. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, önleyici çalışmalar kapsamında 'En İyi Narkotik Polisi Anne', 'Narkorehber', 'Narkokaan', 'Narkogençlik' ve 'Narkonokta' projeleri kapsamında 9 etkinlik düzenledi. Etkinliklerde bin 71 vatandaşa uyuşturucuyla mücadele konusunda bilgi verildi ve broşür dağıtıldı.

Dolandırıcılık ve hırsızlığa karşı önlemler anlatıldı

Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri; il genelindeki iş yerleri, semt pazarları ve caddelerde vatandaşlarla bir araya geldi. Dr. Müzeyyen Toker Yaşam Merkezi çalışanlarının da bilgilendirildiği çalışmalarda iletişim yoluyla dolandırıcılık, sosyal medya üzerinden alışveriş ve yatırım dolandırıcılığı, araç kiralama dolandırıcılığı ve IBAN kiralama konuları ele alındı. Ekipler ayrıca genel güvenlik, mal varlığına karşı işlenen suçlar, sahte para, yankesicilik ve açıktan hırsızlık konusunda alınabilecek önlemleri anlatarak broşür dağıttı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı