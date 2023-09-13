Niğde'deki Öğrencilerin Kırtasiye İhtiyaçları Hayırsever Aile Tarafından Karşılandı

Niğde'nin Hacıabdullah Kasabasında öğrenim gören anaokulu, ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerinin tüm kırtasiye ihtiyaçları, hayırsever Fatih, Mustafa ve Vehbi Ünlü kardeşlerin yapmış olduğu destekle karşılandı. Öğrenciler ve veliler, Ünlü ailesi ve belediyeye teşekkür etti.

Niğde'nin Hacıabdullah Kasabasında öğrenim gören öğrencilerin tüm kırtasiye ihtiyaçları hayırsever aile tarafından karşılandı.

Hacıabdullah'ta öğrenim gören anaokulu, ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerinin tüm kırtasiye ihtiyaçları, hayırsever Fatih, Mustafa ve Vehbi Ünlü kardeşlerin yapmış olduğu destekle giderildi. Okul girişinde hediyeleri ile karşılaşan öğrenciler mutlu olurken, veliler ise öğrencilerin eğitim öğretim dönemi boyunca ihtiyaç duyacakları kırtasiye malzemelerini hediye eden Ünlü ailesi ve belediyeye teşekkür etti. - NİĞDE