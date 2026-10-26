Niğde’de polisten öğrenci ve velilere güvenlik eğitimi

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Niğde İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, "Birlikte Her Şey Mümkün" projesi kapsamında okulları ziyaret ederek öğrenci ve velileri güvenli internet kullanımı, dolandırıcılık yöntemleri, okul güvenliği ve suçtan korunma konularında bilgilendirdi.

Niğde İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, çocukların ve gençlerin suçlardan korunması, güvenlik bilincinin artırılması ve toplumda farkındalık oluşturulması amacıyla çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda, Çocuk ve Gençler Sosyal Koruma ve Destek Programı (ÇOGEP) çerçevesinde hayata geçirilen "Birlikte Her Şey Mümkün" projesi doğrultusunda Recep Tayyip Erdoğan Anadolu İmam Hatip Lisesi, Abdülhamit Han Ortaokulu ile Şehit Varol Tosun İlkokulu ve Ortaokulu ziyaret edildi.

Gerçekleştirilen bilgilendirme faaliyetlerinde öğrenci ve velilere, polislik mesleğinin görev ve sorumluluklarının yanı sıra günlük yaşamda karşılaşılabilecek güvenlik riskleri hakkında bilgiler verildi.

Ekipler tarafından asayiş olaylarına karşı alınması gereken önlemler, güvenli internet kullanımı, okulda şiddetin önlenmesi, Kadın Destek Uygulaması (KADES), 112 Acil Çağrı Merkezi ve e-Devlet hizmetlerinin güvenli kullanımı konuları ele alındı.

Öğrenci ve veliler; iletişim yoluyla dolandırıcılık, sosyal medya üzerinden gerçekleştirilen alışveriş dolandırıcılığı, sahte para, yankesicilik, hırsızlık ve IBAN numarası kiralama suçları hakkında bilgilendirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı