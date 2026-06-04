Haberler

Niğde polisinden dolandırıcılığa karşı bilgilendirme çalışması

Niğde polisinden dolandırıcılığa karşı bilgilendirme çalışması
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Niğde İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, vatandaşları dolandırıcılık olaylarına karşı bilinçlendirmek amacıyla bilgilendirme faaliyetleri düzenledi.

Niğde İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri; vatandaşları dolandırıcılık olaylarına karşı bilinçlendirmek amacıyla bilgilendirme faaliyetlerini sürdürüyor.

İl genelinde gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında bilgilendirme programları düzenlendi. Ekipler tarafından katılımcılara iletişim yoluyla dolandırıcılık, mal varlığına karşı işlenen suçlar, sosyal medya üzerinden yatırım dolandırıcılığı, araç kiralama dolandırıcılığı, sosyal medya alışveriş dolandırıcılığı ve IBAN numarası kiralamanın suç olduğu konularında detaylı bilgiler verildi. Bilgilendirme faaliyetlerinde ayrıca vatandaşlara, tanımadıkları numaralardan gelen arama ve mesajlara itibar etmemeleri gerektiği hatırlatılarak, polis, jandarma, savcı veya herhangi bir kamu görevlisinin hiçbir şekilde para talep etmeyeceği vurgulandı.

Program sonunda katılımcılara bilgilendirici broşürler dağıtılırken, dolandırıcılık olaylarına karşı dikkatli olunması ve şüpheli durumların güvenlik güçlerine bildirilmesi çağrısında bulundu. - NİĞDE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Süresiz nafaka düzenlemesi iptal edildi

AYM süresiz nafakayı kaldırdı
TOKİ'den yeni kampanya! 64 ilde 20 bin konut satışa çıkacak

TOKİ'den yeni kampanya! 64 ilde 20 bin konut satışa çıkacak
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yetişkin film oyuncusu Şahin K. geri döndü: Büyük bir sürprizim var

Video yayınlayıp geri döndüğünü duyurdu: Büyük bir sürprizim var
Emel Sayın'dan üzen haber! Konserlerini bir bir iptal etti

Emel Sayın'dan üzen haber! Konserlerini bir bir iptal etti
Mezuniyet töreninde kalça dansı yapan kız öğrencinin diplomasına el konuldu

Mezuniyet töreninde sahnede kalça dansı yapınca diplomasından oldu
Murat Ülker’i geride bıraktı! Türkiye'nin en zengini Urfalı Feridun Geçgel oldu

Murat Ülker’i geride bıraktı! Türkiye'nin en zengini artık bir Urfalı
Muhittin Böcek'ten yeni ifade: Özgür Özel'in talimatıyla Ferdi Zeyrek'e 950 bin Euro nakit para verdim

Muhittin Böcek'ten yeni ifade! Özgür Özel'in adını verdi
Roma'da evlenen Cengiz Ünder ile Bilge Yenigül Balıkesir'e gitti

Düğün Roma'da, balayı Sındırgı'da

Müge Anlı'nın eski eşi Burhan Akdağ saldırıya uğradı! Kızının iddiası kan donduran cinsten

Müge Anlı'nın eski eşi saldırıya uğradı! Kızının iddiası kan dondurdu