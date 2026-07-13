Meslek liseleri geleceğin nitelikli iş gücünü yetiştiriyor

Niğde İl Milli Eğitim Müdürlüğü Mesleki ve Teknik Eğitim Şubesine bağlı KARGEM birimi, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) tercih süreci kapsamında öğrenciler ve velilere yönelik Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerinin sunduğu fırsatlara ilişkin kapsamlı bir bilgilendirme yaptı. Yapılan açıklamada, meslek liselerinin yalnızca diploma veren kurumlar olmadığı, öğrencileri hem yükseköğretime hem de istihdama hazırlayan güçlü eğitim merkezleri olduğu vurgulandı.

Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerinde eğitim gören öğrencilerin mezuniyetlerinde; 'Teknisyen' unvanı aldığının belirtildiği açıklamada, öğrencilerin mesleki yeterliliklerini belgeleyen İş Yeri Açma Belgesi ve Ustalık Belgesi ile Türkiye'nin her yerinde kendi iş yerlerini açabilecekleri ifade edildi. Ayrıca mezunların Avrupa ülkelerinde geçerliliği bulunan EUROPASS Sertifikası alma hakkına sahip olduğu belirtilirken, bu belgenin uluslararası iş gücü piyasasında önemli avantaj sağladığı kaydedildi. Mesleki ve Teknik Eğitim Şubesine bağlı KARGEM birimi, meslek liselerinde uygulamalı eğitimin ön planda olduğuna dikkat çekerek, son sınıf öğrencilerinin işletmelerde mesleki eğitim ve staj yaptığını bildirdi. Bu kapsamda öğrencilere asgari ücretin yüzde 30'undan az olmamak kaydıyla aylık ödeme yapıldığı belirtilirken, okul döner sermaye faaliyetlerine katılan öğrencilerin de üretim yaparak hem mesleklerini geliştirdiği hem de gelir elde ettiği ifade edildi. Açıklamada ayrıca öğrencilerin 9. sınıftan itibaren devlet tarafından iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı sigortalandığı vurgulandı.

Kamu ve özel sektörde güçlü istihdam fırsatı

Açıklamada, meslek lisesi mezunlarının kamu kurumlarında teknisyen kadrolarına atanabilme avantajına sahip olduğu belirtilirken; elektrik-elektronik, bilişim teknolojileri, makine, adalet, tesisat teknolojisi, metal, inşaat, motor, mobilya ve yiyecek-içecek hizmetleri gibi birçok alanda özel sektörün ihtiyaç duyduğu nitelikli iş gücü arasında yer aldıkları ifade edildi. Meslek liselerinin, öğrencileri ilgi ve yeteneklerine uygun alanlara yönlendirerek mezuniyet sonrasında istihdam şansını önemli ölçüde artırdığı kaydedildi. Mesleki ve Teknik Eğitim Şubesine bağlı KARGEM birimi tarafından yapılan açıklamada; meslek liselerinin üniversite hedefleyen öğrenciler için de önemli fırsatlar sunduğu belirtildi. Öğrencilerin alanlarına uygun iki yıllık meslek yüksekokullarına ek puan avantajıyla yerleşebildiği, MTOK kontenjanları sayesinde ise birçok dört yıllık lisans programına daha düşük puanlarla giriş yapabildiği ifade edildi. Anadolu Teknik Programı uygulayan okullarda ise fen ve matematik ağırlıklı eğitim verilerek öğrencilerin hem üniversite sınavına hem de meslek hayatına hazırlandığı aktarıldı.

Niğde'deki meslek liseleri geniş eğitim yelpazesi sunuyor

Niğde'de faaliyet gösteren Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerinde bilişim teknolojileri, elektrik-elektronik teknolojileri, yenilenebilir enerji teknolojileri, makine ve tasarım teknolojileri, adalet, çocuk gelişimi ve eğitimi, moda tasarımı, tekstil teknolojisi, yiyecek-içecek hizmetleri, turizm, konaklama ve seyahat hizmetleri, güzellik ve saç bakım hizmetleri gibi çok sayıda alanda eğitim verildiği bildirildi. Okullarda modern atölyeler, laboratuvarlar, spor salonları, konferans salonları, kütüphaneler ve pansiyonların bulunduğu belirtilirken; Erasmus+, eTwinning projeleri, robot yarışmaları, sportif organizasyonlar ve sosyal faaliyetlerle öğrencilerin çok yönlü gelişiminin desteklendiği ifade edildi. - NİĞDE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı