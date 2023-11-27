NEVÜ'de Profesör Kadrosuna Atamalar Yapıldı

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Rektörü Prof. Dr. Semih Aktekin Başkanlığında yapılan Yönetim Kurulu Toplantısında alınan karar uyarınca atama süreciyle ilgili tüm işlemleri tamamlanan Doç. Dr. Emin Erdem Kaya ve Doç. Dr. Nushet Göksun Yener Metin'in 'Profesör' kadrosuna atamaları yapıldı.

Yeni eğitim - öğretim yılı ile birlikte belirledikleri hedefler istikametinde üniversitenin fiziki yapılanması ile birlikte nitelikli kadrosunu da güçlendirmeye devam ettiklerini söyleyen Rektör Prof. Dr. Semih Aktekin, üniversitenin farklı bölümlerine ataması yapılan profesörlere yeni ünvan ve görevlerinin hayırlı olmasını diledi. Aktekin; "Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından 'Doğal ve Kültürel Miras Turizmi' alanında ihtisaslaşan üniversite olarak belirlediğimiz hedefler doğrultusunda üniversitemiz bünyesinde yeni açtığımız ve açmayı planladığımız bölüm ve programlarımızın yanı sıra akademik kadromuzu da her geçen gün güçlendirmeye devam ediyoruz. Bu çerçevede ve Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından üniversitemize verilen kadro dahilinde atama süreciyle ilgili tüm işlemlerini tamamlayan akademisyenlerimizden Doç. Dr. Emin Erdem Kaya'nın Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Eğitimi Anabilim Dalı Profesör kadrosuna ve Doç. Dr. Nushet Göksun Yener Metin'in ise Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü Resim Anasanat Dalı Profesör kadrosuna atamasını gerçekleştirdik. Şahsım ve üniversitem adına Prof. Dr. Emin Erdem Kaya ve Prof. Dr. Nushet Göksun Yener Metin'e yeni ünvan ile görevlerinin hayırlı olmasıyla birlikte, özverili çalışmalarının bundan sonra da artarak devam etmesini diliyorum" dedi. - NEVŞEHİR