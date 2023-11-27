NEVÜ, 43 öğretim elemanı alımı yapacak

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Rektörü Prof. Dr. Semih Aktekin, üniversitenin farklı akademik birimlerine toplam 43 öğretim elemanının alımının yapılacağını söyledi.

NEVÜ Rektörü Prof. Dr. Semih Aktekin; 'Doğal ve Kültürel Miras Turizmi' alanında ihtisaslaşan üniversite olarak belirledikleri hedefler doğrultusunda açmayı planladığı yeni bölüm ve programlar ile birlikte akademik kadroyu da güçlendirmeye devam ettiklerini söyledi. Rektör Aktekin, "Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından 'Doğal ve Kültürel Miras Turizmi' alanında 'Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisas Üniversitesi' ilan edilen üniversite olarak, bulunduğumuz şehir, bölge ve ülkemiz için önemli proje ve çalışmalar yürütüyoruz. Gelişmiş akademik ve fiziki alt yapımız, nitelikli akademik kadromuz ve geniş ölçekli bölüm ve programlarımız ile ülkemizin tercih edilme oranı oldukça yüksek bir üniversite olarak belirlediğimiz hedeflerimiz doğrultusunda yeni açtığımız ve açmayı planladığımız bölüm ve programlarımızla birlikte akademik kadrolarımızı da güçlendiriyoruz. Bu çerçevede üniversitemizin Fen-Edebiyat Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Semra ve Vefa Küçük Sağlık Bilimleri Fakültesi, Eğitim Fakültesi, İlahiyat Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Turizm Fakültesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Spor Bilimleri Fakültesi, Rektörlük Teknolojji ve Transfer Uygulama ve Araştırma Merkezi ile Rektörlük İhtisaslaşma Koordinatörlüğü'ne 3'ü profesör, 9'u doçent, 16'sı doktor öğretim üyesi,13'ü araştırma görevlisi ve 2'si de öğretim görevlisi olmak üzere toplam 43 öğretim elemanının alımını yapacağız" diye konuştu.

27 Kasım 2023 tarih ve 32382 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ)'nün farklı akademik birimlerinde açık bulunan profesör, doçent, doktor öğretim üyesi, araştırma görevlisi ve öğretim görevlisi kadrolarına başvuruda bulunmak isteyen adaylar, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 26. 24.ve 23. maddeleri ile 'Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri Yönergesi'nde öngörülen şartları sağlamış olmak şartıyla başvuruda bulunabilecekler. - NEVŞEHİR