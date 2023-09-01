NEVÜ, 2. Uluslararası Pomza ve Perlit Sempozyumuna Davet Ediyor

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Rektörü Prof. Dr. Semih Aktekin, sektör temsilcilerini ikincisini 7-8- 9 Eylül 2023 tarihlerinde Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi iş birliğinde ve ev sahipliğinde gerçekleştirilecek olan '2. Uluslararası Pomza ve Perlit Sempozyumuna (PuPeS'23 Kapadokya )' davet etti.

Rektör Aktekin, "Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından 'Bölgesel Kalkınma Odaklı Üniversiteler' arasında 'Doğal ve Kültürel Miras Turizmi' alanında ihtisaslaşan üniversite olarak üniversite-şehir, üniversite-sanayi, üniversite-tarım ve üniversite - turizm iş birlikleri çerçevesinde bulunduğumuz şehrin, bölgemizin ve ülkemizin sahip olduğu yer altı ve yer üstü zenginliklerinin çeşitlendirilmesi ve kullanım alanlarıyla birlikte tanınırlığının arttırılmasına yönelik ulusal ve uluslararası proje ve çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bu çerçevede birincisini 2021 yılında üniversitemiz ile Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) öncülüğünde Nevşehir ve Bitlis merkezli kurum ve kuruluşların katkılarıyla yine Bitlis Eren Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlediğimiz 'Uluslararası Pomza ve Perlit Sempozyumu'nun ikincisini 7-8-9 Eylül 2023 tarihlerinde üniversitemiz ve Bitlis Eren Üniversitesi ile Iğdır Üniversitesi iş birliğinde gerçekleştireceğiz. PuPeS'23 Kapadokya pomza ve perlit üzerine endüstri temsilcilerine, mühendislere, bilim insanlarına, araştırmacılara, akademisyen ve üniversite öğrencilerine, teknoloji uzmanlarına, girişimcilere ve politika yapıcılara alanlarındaki güncel araştırmaları sunmayı hedeflemektedir" dedi. NEVÜ olarak araştırma, uygulama ve AR-GE faaliyetlerine büyük önem verdiklerini söyleyen Rektör Aktekin, "Bilindiği üzere ülkemiz dünyada pomza rezervinin yaklaşık yüzde 50'sine sahip bir ülke olup üniversitemizin bulunduğu Nevşehir'de volkanik faaliyet sonucunda oluşan pomza rezervinin de yaklaşık yüzde 17'sine sahip bir ildir. Sahip olduğumuz bu zenginlik şehrimizin yanı sıra ülkemiz için de en fazla katma değer ve istihdam sağlayan büyük bir zenginliktir. Çünkü pomza; başta inşaat sektörü olmak üzere, tarım sektörü, tekstil sektörü, kimya sektörü, seramik, aşındırıcı sanayi gibi çok farklı hedeflerle endüstriyel alanlarda yoğun olarak da kullanılmaktadır. Bizim bu zenginliğimizin kullanım ve uygulama alanlarını genişletmemiz ve geliştirmemiz gerekiyor. İşte bu anlamda üniversite olarak Bitlis Eren Üniversitesi ve Iğdır Üniversitesi iş birliğinde ikincisini düzenleyeceğimiz uluslararası sempozyumumuz büyük önem arz etmektedir. Şunu da özellikle belirtmek isterim ki; NEVÜ olarak üniversitemiz bünyesinde bulunan Pomza Araştırma ve Uyulama Merkezimiz, Bilim ve Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezimiz ve Kapadokya Jeolojik Miras ve Kaya Oyma Yapıları Uygulama ve Araştırma Merkezimizin yanı sıra üniversitemizin diğer öğretim üyeleri tarafından araştırma, geliştirme ve uygulama faaliyetlerine katkı sağlayacak Nevşehir Ticaret ve Sanayi Odası, Nevşehir Bims Sanayicileri Derneği ve sektör temsilcileriyle iş birlikleri içerisinde proje ve çalışmalar yürütmekteyiz. Tüm sektör temsilcilerini, ilgili kuruluş ve kişileri de bu sempozyumumuza davet ediyorum" diye konuştu. - NEVŞEHİR