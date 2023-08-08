Netflix'in En Popüler Dizileri Açıklandı

Dünyanın dört bir yanından milyonlarca abonesi ile en popüler dijital akış sağlayıcısı Netflix, kısa süre önce Türkiye ve dünya genelinde haftanın en çok izlenen dizilerini paylaştı. İşte en popüler Netflix dizileri...

Dünyanın dört bir yanından milyonlarca abonesi ile en popüler dijital akış sağlayıcısı Netflix, kısa süre önce Türkiye ve dünya genelinde haftanın en çok izlenen dizilerini paylaştı. Listede çeşitli yapımlar yer aldı. İşte en popüler Netflix dizileri…

İşte haftanın en popüler Netflix dizileri

Netflix tarafından paylaşılan verilere göre dünya genelinde en popüler dizi, The Witcher'ın 3. sezonu oldu. Yakın zamanda yeni bölümleri ile seyirci karşısına çıkan yapım, toplamda 59 milyon saat izlenme süresi kaydetti.

En popüler Netflix dizileri listesinin ikinci sırasında ise Sweet Magnolias yer aldı. Liseden beri arkadaş olan bir grup kadının hayatına odaklanan yapım, toplamda 5 milyon 300 bin saat izlendi. Hemen ardından ise onu Too Hot to Handle takip etti.

İzlenmeleriyle rekor kıran Netflix dizisi iptal mi ediliyor?

Netflix'in Türkiye için paylaştığı verilere baktığımızda ise en popüler dizinin Terzi'nin 2. sezonu olduğunu görüyoruz. İkinci sırada The Witcher'ın 3. sezonu bulunuyorken. Terzi'nin 1. sezonu ise üçüncü sıraya adını yazdırmayı başardı.

Netflix Global – en popüler diziler

SıraDiziKaç Haftadır Top10?Toplan İzlenme Süresi (Saat) 1The Witcher: 3. sezon559 milyon 2Sweet Magnolias: 3. sezon245 milyon 900 bin3Too Hot to Handle: 5. sezon326 milyon 300 bin4The Lincoln Lawyer: 2. sezon412 milyon 600 bin5Survival of the Thickest: 1. sezon38 milyon 6Barbie Life in the Dreamhouse: 1. sezon19 milyon 100 bin7Quarterback: 1. sezon311 milyon 8Fatal Seduction: 1. sezon46 milyon 400 bin9Mark Normand: Soup to Nuts11 milyon 500 bin10CoComelon: 8. sezon11 milyon 800 bin

Netflix Türkiye – en popüler diziler

SıraDiziKaç Haftadır Top10? 1Terzi: 2. sezon12The Witcher: 3 sezon53Terzi: 1 sezon134Manifest: 1 sezon45Baki Hanma: 2 sezon16Fatal Seduction: 1 sezon47The Smurfs: 1 sezon28Manifest: 2 sezon19King the Land: 1 sezon610Cem Yılmaz: Diamond Elite Platinum Plus9

Peki sizler bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Listede görmeyi beklediğiniz bir dizi var mıydı? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizlerle paylaşabilirsiniz.