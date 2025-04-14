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Belediyelerde söyleşiler yapan tarihçi-yazar diplomasız çıktı iddiası

Belediyelerde söyleşiler yapan tarihçi-yazar diplomasız çıktı iddiası
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Belediyelerde "Tarihçi Yazar" sıfatıyla çeşitli söyleşiler yapan Nermin Taylan Erkutlu diplomasız çıktığı öne sürüldü. Erkutlu'nun biyografisinde yer aldığı şekilde "İstanbul Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü" mezunu olmadığı İstanbul Üniversitesi tarafından açıklandı. Erkutlu, sosyal medya açıklamasında iddiaları reddederek "Tarih diplomam var" dedi.

Osmanlı arşivleri üzerine yaptığı araştırmalarla tanınan ve belediyelerde "Tarihçi Yazar" unvanıyla söyleşiler yapan Nermin Taylan Erkutlu'nun diplomasız olduğu öne sürüldü.

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ MEZUNİYETİ OLMADIĞINI AÇIKLADI

Ortaokul ve liselerde düzenlenen çeşitli söyleşilere de katılan Erkutlu'nun, biyografisinde "İstanbul Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü mezunu" yazdığı görüldü.Erkutlu hakkında CİMER'e yapılan başvuruların ardından İstanbul Üniversitesi, Erkutlu'nun kayıtlarında böyle bir mezuniyetin bulunmadığını duyurdu.

Nermin Taylan Erkutlu'nun Diploması Tartışma Konusu Oldu

İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü Edebiyat Fakültesi Dekanlığınca verilen yanıtta, "Nermin Taylan Erkutlu adlı kişiye Fakültemiz tarafından herhangi bir diploma verilmemiştir" denildi.

Nermin Taylan Erkutlu'nun Diploması Tartışma Konusu Oldu

ERKUTLU'DAN AÇIKLAMA

Erkutlu gündeme oturan haberin ardından sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

CİMER'in yanıtının isim değişikliği nedeniyle kaynaklandığını savunan Erkutlu, "Ben Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin en köklü üniversitelerinden birinden TARİH diploması olan bir tarihçiyim" ifadelerini kullandı.

Erkutlu'nun açıklamasının tamamı şöyle:

"Bir internet gazetesi tarafından tarafıma atılan Diplomasız Tarihçi başlığı tümüyle yalan ve iftira olup gereğinin hukuk tarafından yapılacağını buradan bildiriyorum. İsim değişikliği sebebiyle aldıkları bir cevap üzerine yapılan haber asılsızdır.

Ben Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin en köklü üniversitelerinden birinden TARİH diploması olan bir TARİHÇİYİM. Gerek haberi yapanlar gerekse bu yalan haberle ilgili yorum yapanlardan Hukuk ve Mahkeme yoluyla hesabının sorulacağını önemle bildiririm."

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Kaynak: Haberler.com / Eğitim
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Yorumlar (10)

Haber YorumlarıGerçekacıdır:

Diploma herşey değil... Tarih bölümünden mezun birkişi 100 kitap okuduysa Tarihe ilgi duyup 300 kitap okuyan da en az diplomayı alan kadar bilgilidir.

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme34
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Haber YorumlarıAlkurt:

Kimbilir bunun gibi niceleri vardir, Arkada dayi amca olunca diploma sokmuyor, onemini kaybediyor galiba, ondan sonra Vay Türk Milletinin haline.

Yorum Beğen17
Yorum Beğenme0
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Haber YorumlarıSMMM:

SAYIN REİSİM ŞU İŞE Bİ EL AT ARTIK BU SAHTE DİPLOMA İŞLERİ SON BULSUN :) LİYAKAT LİYAKAT LİYAKAT !

Yorum Beğen7
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Haber YorumlarıHad Bildiren:

Hiç şaşırmadık .

Yorum Beğen6
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Haber YorumlarıSerkan GÖRGÜN:

Resmi görünce neden şaşırmadım acaba????

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