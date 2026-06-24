Bulanık'ta okuma yazma öğrenen 50 kadın mezuniyet sevinci yaşadı

Muş'un Bulanık Kaymakamlığı bünyesinde faaliyet gösteren Aile Destek Merkezleri (ADEM 1-ADEM 2) tarafından açılan okuma yazma kursunu başarıyla tamamlayan 50 kadın, düzenlenen törenle mezuniyet heyecanı yaşadı.

Bulanık Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ile Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünün katkılarıyla açılan okuma yazma kursuna katılan 50 kadın, aldıkları eğitimlerin ardından okuma yazmayı öğrenmenin mutluluğunu yaşadı. Kursu tamamlayan kadınlar için ADEM 2 konferans salonunda mezuniyet programı düzenlendi. Programda konuşan Bulanık Kaymakamı Ömer Övünç Koşansu, kadınların azmi ve kararlılığının takdire değer olduğunu belirtti. Koşansu, "Hayatın her anında öğrenmek mümkün. Bu yaşta okumanın ne kadar zor olduğunu biliyoruz. Sizler bu zorluğu başararak okuma yazmayı öğrendiniz. Sizleri tebrik ediyorum. Sizler bugün bunun en güzel örneklerinden birini sergiliyorsunuz. Bu cesaretiniz ve azminiz için hepinizi kutluyorum" dedi.

Kurs öğretmeni Yasemin Çeliker ise kadınların gösterdiği gayretin önemli bir başarı hikayesi olduğunu söyledi. Çeliker, "Bugün burada sadece bir kursun tamamlanmasını kutlamak için değil, aynı zamanda azmin, kararlılığın ve öğrenme sevgisinin güzel bir örneğini kutlamak için bir araya geldik" ifadelerini kullandı.

2025-2026 eğitim öğretim döneminde kursa katılan 50 öğrencinin mezuniyet mutluluğu yaşadığını belirten Çeliker, kadınların ilk başladıkları günlerde yaşadıkları heyecana değinerek, "Emek veren, sabreden ve vazgeçmeyen herkes başarabilir" diye konuştu.

Cübbe giyip kep takan kadın kursiyerler, kendilerine destek olanlara teşekkür ederek, "Kaymakam Ömer Övünç Koşansu ve eşi Yağmur Koşansu'ya teşekkür ediyoruz. Şu anda okuma yazmayı çok iyi biliyoruz. Şiir yazabiliyoruz. Çocuklarımızın ödevlerinde yardımcı oluyoruz. Rahatça alışverişe gidip harcamalarımızı yapabiliyoruz" ifadelerini kullandı.

Kadınların mezuniyet sevincini yaşadığı program, pasta kesimiyle sona erdi. - MUŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı