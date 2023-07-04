Muratpaşa Belediyesi Destek Eğitim Kurs Merkezlerinde LGS Başarısı

Muratpaşa Belediyesi'nin destek eğitim kurs merkezlerinde yoğun bir programla Liselere Geçiş Sistemi'ne (LGS) hazırlanan 107 öğrencinin 27'si, yüzde 25'lik dilim içinde yer alma başarısı gösterdi. Muratpaşa Belediyesi'nin 3 mahallede bulunan destek eğitim kurs merkezlerinde geride kalan eğitim ve öğretim yılında 8'inci sınıfa 111 öğrenci devam etti. Ücretsiz olan Zeytinköy, Ermenek ve Memurevleri destek eğitim kurs merkezlerinden 107 öğrenci ise 4 Haziran'da yapılan LGS'de ter döktü. Tercih döneminin başladığı LGS'de, Muratpaşa öğrencilerinin 5'i, yüzde 5'lik dilim içinde yer alırken toplam 27 öğrenci yüzde 25'lik dilime girme başarısı gösterdi. Öğrenciler; Antalya TOBB Fen Lisesi, Dr. İlhami Tankut Anadolu Lisesi gibi Antalya'nın en iyi okulları arasından tercih yapma şansına sahip oldu. Muratpaşa Belediyesi'nin 2014'te açtığı Zeytinköy, Ermenek ve 2017'de hizmete giren Memurevleri Destek Eğitim Kurs Merkezi, 19 Temmuz'da sona erecek tercih döneminde rehberlik hizmeti de verecek.

Muratpaşa Belediyesi'nin destek eğitim kurs merkezlerinde yoğun bir programla Liselere Geçiş Sistemi'ne ( Lgs ) hazırlanan 107 öğrencinin 27'si, yüzde 25'lik dilim içinde yer alma başarısı gösterdi.

Muratpaşa Belediyesi'nin 3 mahallede bulunan destek eğitim kurs merkezlerinde geride kalan eğitim ve öğretim yılında 8'inci sınıfa 111 öğrenci devam etti. Ücretsiz olan Zeytinköy, Ermenek ve Memurevleri destek eğitim kurs merkezlerinden 107 öğrenci ise 4 Haziran'da yapılan LGS'de ter döktü.

Tercih döneminin başladığı LGS'de, Muratpaşa öğrencilerinin 5'i, yüzde 5'lik dilim içinde yer alırken toplam 27 öğrenci yüzde 25'lik dilime girme başarısı gösterdi. Öğrenciler; Antalya TOBB Fen Lisesi, Dr. İlhami Tankut Anadolu Lisesi gibi Antalya'nın en iyi okulları arasından tercih yapma şansına sahip oldu.

Muratpaşa Belediyesi'nin 2014'te açtığı Zeytinköy, Ermenek ve 2017'de hizmete giren Memurevleri Destek Eğitim Kurs Merkezi, 19 Temmuz'da sona erecek tercih döneminde rehberlik hizmeti de verecek.