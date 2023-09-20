Multinet Up ve Koruncuk Vakfı İş Birliğiyle Konteyner Okul Açıldı

Multinet Up ve Koruncuk Vakfı iş birliği kapsamında Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde kurulumu tamamlanan 8 üniteli konteyner okulda ilk ders zili çaldı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Multinet Up, 6 Şubat depremlerinden etkilenen öğrencilere desteklerini sunmaya devam ediyor.

Depremde yıkılan Pazarcık İstiklal Halil Arık Ortaokulu'ndaki eğitim faaliyetlerinin kesintiye uğramadan devam edebilmesi için harekete geçen Multinet Up, Koruncuk Vakfı iş birliği ile kurulumu yapılan konteyner okulun faaliyete geçtiğini duyurdu. 8 üniteli konteyner okul, 2023-2024 eğitim öğretim yılında 210 öğrenciye hizmet verecek.

"Kamu, özel sektör ve sivil toplum iş birliklerinin güçlendirilmesi şart"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Multinet Up Üst Yöneticisi (CEO) Ali Emre Sever, depremlerin 11 ilde yaşayan 9 milyondan fazla insanı, 4 milyonu okul çağında olan yaklaşık 5 milyon çocuğu direkt olarak etkilediğini hatırlatarak, şunları kaydetti:

"Bu etki sosyal yaşamın her alanında devam ederken eğitim de uzun süreli kesintiye uğradı. Deprem bölgesinde 72 okul yıkıldı, 3 bin 368 okul hasar aldı. Kahramanmaraş'ta ise 1.018 okuldan 821'i yeni dönemde eğitime açıldı. Zaten daha önce salgın sürecinde de olumsuz etkilenen eğitim süreçlerinin, deprem sonrasında kesintiye uğraması, çocukların psikolojik ve sosyal gelişimlerinden tutundan da toplumsal hayatın normalleşmesine kadar birçok açıdan kritik önem arz eden bir konu. Dolayısıyla eğitim öğretim faaliyetlerinin sorunsuz bir şekilde devam edebilmesi için eksik yapıların bir an önce yeniden inşa edilmesi ve bölgedeki koşulların iyileştirilmesi gerekiyor. Bunun için de kamu, özel sektör ve sivil toplum iş birliklerinin güçlendirilmesi şart."

"Bir, sıfırdan büyüktür bilinciyle hareket edilmeli"

Sever, özellikle böyle afet dönemlerinde toplumsal dayanışma için atılan her adımın çok büyük fark yarattığını ve sorunların derinliği karşısında hiçbir şey yapmamayı tercih etmek yerine, bir sıfırdan büyüktür bilinciyle hareket edilmesi gerektiğini bildirdi.

Multinet Up olarak 6 Şubat depremlerinden etkilenen bölge insanlarının, özellikle de çocukların ihtiyaçlarına ellerinden geldiğince çözüm geliştirmeyi sorumluluklarının bir parçası olarak gördüklerini ve bu yöndeki çalışmalarına kesintisiz olarak devam ettiklerini belirten Sever, "Bu proje kapsamında ise depremde yıkılan İstiklal Halil Arık Ortaokulu'ndaki eğitim faaliyetlerinin kesintisiz olarak devam edebilmesi için Koruncuk Vakfı ile kurulumunu tamamladığımız konteyner okulumuzun bugün pırıl pırıl 210 öğrenciye ev sahipliği yaptığını görmek bizleri çok mutlu etti. Projede emeği geçen herkese Multinet Up adına teşekkürlerimizi sunuyorum. Koruncuk'la afet bölgesinin eğitim ihtiyaçlarının giderilmesine yönelik iş birliğimiz ilerleyen süreçte de devam edecek." değerlendirmesinde bulundu.

Koruncuk Vakfı Mütevelli Heyeti ve Yönetim Kurulu Başkanı Figen Samuray da vakıf olarak 6 Şubat'ın ardından ilk odaklarının kız çocuklarının yaşam alanları ve eğitimleri olduğunu aktardı.

Samuray, bu yıl "Koruncuk köyleri"nin kontenjanlarını artırdıklarını ve hızla yurtlarının kapılarını depremden etkilenen kız çocuklarına açtıklarını anlattı.

Bunun yanı sıra deprem bölgesinde ilk günden itibaren çalışmaya başladıklarını ifade eden Samuray, vakıflarının temasına uygun şekilde eğitim ve kız çocuklarının eğitime erişmeleri konusunda aktif rol oynayarak projeler ürettiklerini ve üretmeye devam ettiklerine dikkati çekti.

Samuray, sosyal yaşamın iyileşmesi ve çocukların geleceğe daha sağlıklı yürüyebilmesi için eğitimin kesintisiz şekilde devam etmesi gerektiğini belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Deprem bölgesinde yaklaşık 5 milyon çocuk bulunuyor ve bu çocuklar yaşam alanlarını en önemlisi mahremiyet alanlarını kaybettiler. Kişisel alandan mahrum kalan çocukların hızla yeni ve sağlıklı alanlara kavuşması en büyük dileğimiz. Salgın nedeniyle uzaktan eğitime hızla adapte olmak zorunda kalan çocuklar şimdi de deprem nedeniyle eğitimden temelli uzaklaştı. Hangi koşulda olursa olsun temel hak olan eğitim hakkından hiçbir çocuğun mahrum kalmaması için çalışmaya devam edeceğiz. Bugün, Multinet Up iş birliği ile bugün İstiklal Halil Arık Orta Okulu'nu konteyner okul olarak açıyoruz. İnanıyorum ki sosyal sorumluluk bilincinde olan kurumların sivil topluma olan katkıları ve kamu iş birlikleri ile depremin yaralarını saracağız. Konteyner okulumuzun yapımında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum, iyi ki varsınız. Yeni eğitim öğretim döneminin tüm öğrencilere hayırlı olmasını diliyorum."