Haberler

MSKÜ Muğla Meslek Yüksekokulu 2025-2026 Mezuniyet Töreni Coşkuyla Gerçekleşti

MSKÜ Muğla Meslek Yüksekokulu 2025-2026 Mezuniyet Töreni Coşkuyla Gerçekleşti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Muğla Meslek Yüksekokulu, 1 Haziran 2026 tarihinde Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen törenle 320 öğrenciyi mezun etti. Zeybek gösterisi, başarı belgeleri ve plaket takdimi ile renklenen tören, öğrencilerin keplerini fırlatmasıyla sona erdi.

MSKÜ Muğla Meslek Yüksekokulu, 2025-2026 Eğitim Öğretim Yılı kapsamında düzenlenen tören ile mezunlarını yeni yaşamlarına uğurladı.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) Muğla Meslek Yüksekokulu (MYO) 2025-2026 Eğitim Öğretim Yılı Mezuniyet Töreni 1 Haziran 2026 tarihinde Atatürk Kültür Merkezi'nde yapıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda, Öğretim Görevlisi Ahmet Elmastaş tarafından Zeybek gösterisi sergilendi. 320 öğrenci mezuniyet törenine katılırken, toplam 18 programdan mezun olan öğrenciler, sahneye davet edilerek başarı belgeleri takdim edildi.

Muğla Meslek Yüksekokulu birincisi İpek Çınar ve Yüksekokul ikincisi Başak Alasırt'a, MYO Müdürü Öğretim Görevlisi Dr. Osman Emre Arlı tarafından plaket takdim edildi. Ailelerin yoğun katılımıyla gerçekleşen mezuniyet töreni, öğrencilerin keplerini havaya fırlatmasıyla sona erdi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Gülistan Doku soruşturmasının kilit ismi Umut Altaş, Türkiye'ye iade edilecek

ABD'den "Umut Altaş" kararı! Türkiye'ye iade edilecek
Kemal Kılıçdaroğlu salı günü parti grubunda konuşacak

"Yapamaz" denileni yapıyor

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Hakan Çalhanoğlu Fenerbahçe forması giymeye çok yakın! Son bir adım kaldı

Fener forması giymesine son bir adım kaldı
Marketlerde kapış kapış satılan ürün zehir çıktı

Aman dikkat! Marketlerde kapış kapış satılan ürün zehir çıktı
Trump: İran nükleer silaha sahip olmayacağını kabul etti

Trump'tan kritik nükleer mesajı! Hamaney detayı büyük ses getirecek
14 yaşındaki çocuğa cinsel saldırıda bulunup silahla başından vurdu

14 yaşındaki çocuğa cinsel saldırıda bulunup silahla başından vurdu
CHP'li Bülent Tezcan hakkında 'aile boyu kıyak' iddiası

Bülent Bey bu nedir?

Galatasaray'dan Barış Alper için bomba karar

Hiç beklemediği bir şey oldu!

İTÜ yönetimi şikayet etti, 8 çalışan dolandırıcılıktan gözaltına alındı

Türkiye'nin köklü üniversitesinde milyonlarca liralık vurgun