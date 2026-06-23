Afet dönemlerinde 'Manevi Destek' masaya yatırıldı

Muğla İl Müftülüğü, afet ve acil durumlarda vatandaşlara verilecek manevi danışmanlık ve rehberlik hizmetlerinin etkinliğini artırmak amacıyla kapsamlı bir hizmet içi eğitim semineri düzenledi.

Afet ve acil durumlara hazırlık çalışmalarına bir yenisini daha ekleyen Muğla İl Müftülüğü, personeline yönelik "Afet ve Acil Durumlarda Manevi Danışmanlık ve Rehberlik Hizmeti İçi Eğitim Semineri" gerçekleştirdi. İlgili personelin yoğun katılım gösterdiği program, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve açılış konuşmalarıyla başladı.

Seminer boyunca, özellikle zorlu afet süreçlerinde hayati önem taşıyan manevi destek hizmetleri detaylıca incelendi. Eğitim kapsamında; Afetzedelere yönelik manevi ilk yardım uygulamaları, Psikososyal destek çalışmaları, Temel afet eğitimi ve ilk yardım, Kurumlar arası iş birliğinin önemi gibi kritik başlıklar ele alındı.

Seminerde, katılımcıların teorik ve pratik bilgi birikimlerini artırmak adına sunumlar yapıldı. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı