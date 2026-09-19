Muğla Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde yazar Mustafa Turan öğrencilerle söyleşti

Muğla Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde öğrencilerin kişisel, tarihi ve kültürel gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla söyleşi programı düzenlendi.

İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çay'ın katılımıyla gerçekleştirilen programda, Kişisel Gelişim Uzmanı, Tarihçi ve Yazar Mustafa Turan öğrencilerle bir araya geldi. Öğrencilerle gerçekleştirilen söyleşide kişisel gelişim, tarih ve kültürel değerler üzerine değerlendirmelerde bulunuldu. Programda gençlerin milli, manevi ve kültürel değerlerle yetişmesinin önemine dikkat çekildi. Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında gerçekleştirilen programda öğrenciler, Mustafa Turan'a çeşitli sorular yönelterek söyleşiye katılım sağladı. Programın, öğrencilerin farklı alanlarda bilgi ve bakış açılarını geliştirmelerine katkı sağlaması amaçlandı. Muğla İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, programın öğrencilerin milli, manevi ve kültürel değerlerle beslenmesine katkı sunduğu belirtilerek, Mustafa Turan'a ve programın düzenlenmesinde emeği geçen eğitimcilere teşekkür edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı