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Muğla’da ortalama eğitim süresi 10 yıl oldu

Muğla’da ortalama eğitim süresi 10 yıl oldu
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TÜİK verilerine göre Muğla’da 2025 itibarıyla ortalama eğitim süresi 10 yıl olarak kaydedildi. Okuma yazma bilmeyenlerin sayısı 11 bin 368, yükseköğretim mezunu sayısı 202 bin 797, yüksek lisans mezunu 21 bin 760, doktora mezunu ise 3 bin 640 kişi oldu. Kadın ve erkeklerin yükseköğretime erişiminde önemli ölçüde denge sağlandığı görüldü.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre Muğla'da 2025 yılı itibarıyla ortalama eğitim süresi 10 yıl olarak kaydedildi.

TÜİK tarafından açıklanan verilere göre Muğla genelinde okuma yazma bilmeyenlerin sayısı 11 bin 368 olarak belirlendi. Bu kişilerin 2 bin 570'ini erkekler, 8 bin 798'ini ise kadınlar oluşturdu.

Muğla'da okuma yazma bilen ancak herhangi bir okuldan mezun olmayan kişi sayısı ise 68 bin 017 oldu. Bu grubun 30 bin 950'si erkek, 37 bin 067'si kadınlardan oluştu. Muğla'da ilkokul mezunlarının sayısı 227 bin 444'e ulaştı. İlkokul mezunlarının 101 bin 499'u erkek, 125 bin 945'i kadın olarak kayıtlara geçti. İlköğretim mezunlarının sayısı ise 59 bin 608 olarak belirlenirken, bunun 35 bin 314'ünü erkekler, 24 bin 294'ünü kadınlar oluşturdu.

Ortaokul ve dengi meslek okulu mezunlarının sayısı 147 bin 147 olarak açıklanırken, bunların 83 bin 652'si erkek, 63 bin 495'i kadın oldu. Lise ve dengi okul mezunlarının sayısı ise 248 bin 288'e ulaştı. Bu grubun 137 bin 176'sını erkekler, 111 bin 112'sini kadınlar oluşturdu.

Yükseköğretim mezunlarının sayısı da dikkat çekici seviyelere ulaştı. Muğla'da yüksekokul veya fakülte mezunu 202 bin 797 kişi bulunurken, bunların 100 bin 994'ü erkek, 101 bin 803'ü kadın olarak kaydedildi.

Yüksek lisans mezunu sayısı 21 bin 760 olarak açıklanırken, bu grubun 10 bin 862'si erkek, 10 bin 898'i kadınlardan oluştu. Doktora mezunu sayısı ise 3 bin 640 kişi olarak belirlenirken, 2 bin 26'sı erkek, bin 614'ü kadın olarak kayıtlara geçti.

Öte yandan Muğla'da 6 bin 366 kişinin eğitim durumunun tespit edilemediği bildirildi.

Veriler, Muğla'da özellikle üniversite ve lisansüstü eğitim düzeyinin yükseldiğini ortaya koyarken, kadın ve erkeklerin yükseköğretime erişiminde önemli ölçüde denge sağlandığını gösterdi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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