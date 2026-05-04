Muğla'da öğretmenler doğa yürüyüşünde buluştu

Muğla İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çay, düzenlenen doğa yürüyüşü etkinliğinde Menteşe ve Ula ilçelerinde görev yapan öğretmenlerle bir araya geldi.

Menteşe ve Ula ilçelerinde görevli öğretmenlerin katılımıyla gerçekleşen yürüyüş programı, hafta sonunun sakinliğinde doğa ile iç içe bir rotada gerçekleştirildi. Etkinlik boyunca öğretmenlerle yakından ilgilenen İl Müdürü Emre Çay, yürüyüş esnasında meslektaşlarıyla sohbet ederek görüş alışverişinde bulundu. Etkinliğin ardından yapılan değerlendirmede, bu tür sosyal aktivitelerin eğitim ailesinin motivasyonunu artırdığı vurgulandı. Hem bedenen dinlenme imkanı bulan hem de keyifli bir gün geçiren öğretmenler, doğanın iyileştirici gücüyle yeni haftaya enerji depoladı.

Muğla İl Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri, etkinliğe katılım sağlayan tüm öğretmenlere teşekkür ederek, bu tür organizasyonların birlik ve beraberlik ruhuna katkı sunduğunu ifade etti. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı