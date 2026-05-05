Muğla'da eğitimde gelecek vizyonu

Muğla İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde düzenlenen "Maarifin İzinde, Köklerden Geleceğe: Sürdürülebilir STEM Öğretmen Çalıştayı", geniş bir katılımla kapılarını açtı. Bilim, teknoloji ve sürdürülebilirliği eğitimin merkezine alan çalıştayda, öğretmenler dört gün boyunca geleceğin eğitim modellerini şekillendirecek.

Muğla'da eğitimde yenilikçi rüzgarlar esmeye devam ediyor. Muğla İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen "Sürdürülebilir STEM Öğretmen Çalıştayı"; Muğla İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çay, Milli Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri (YEĞİTEK) Genel Müdürlüğü STEM Koordinatörü Tunç Erdal Akdur ve çok sayıda öğretmenin katılımıyla start aldı.

Çalıştayın açılış konuşmasını gerçekleştiren Muğla İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çay, STEM (Bilim, Teknoloji, Mühendislik ve Matematik) yaklaşımının modern eğitim sistemindeki kritik rolüne değindi. Çay, bu yaklaşımın sadece akademik başarıyı değil, aynı zamanda öğrencilerin problem çözme ve yenilikçi düşünme yetilerini de geliştirdiğini belirterek şunları söyledi:

"STEM yaklaşımı; yenilikçi düşünme becerilerini güçlendiren, üretim odaklı ve geleceğe yön veren bir eğitim anlayışı sunuyor. Öğretmenlerimizin, alanında yetkin akademisyenlerin katkılarıyla dört gün boyunca zengin ve nitelikli kazanımlar elde edeceğine olan inancım tamdır. Bu buluşma, Muğla'nın eğitim kalitesini bir üst seviyeye taşıyacaktır."

Bakanlık ve akademi dünyasından önemli isimlerin rehberliğinde gerçekleştirilecek olan çalıştayda, öğretmenler teorik bilgileri pratiğe dökme imkanı bulacak. Program boyunca; sürdürülebilir kalkınma hedefleri doğrultusunda eğitim materyalleri geliştirme, disiplinlerarası çalışma becerileri ve yeni nesil teknolojik uygulamalar üzerine yoğunlaşılacak. - MUĞLA

