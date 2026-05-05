Haberler

Muğla'da eğitimde gelecek vizyonu

Muğla'da eğitimde gelecek vizyonu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Muğla İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde düzenlenen "Maarifin İzinde, Köklerden Geleceğe: Sürdürülebilir STEM Öğretmen Çalıştayı", geniş bir katılımla kapılarını açtı.

Muğla İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde düzenlenen "Maarifin İzinde, Köklerden Geleceğe: Sürdürülebilir STEM Öğretmen Çalıştayı", geniş bir katılımla kapılarını açtı. Bilim, teknoloji ve sürdürülebilirliği eğitimin merkezine alan çalıştayda, öğretmenler dört gün boyunca geleceğin eğitim modellerini şekillendirecek.

Muğla'da eğitimde yenilikçi rüzgarlar esmeye devam ediyor. Muğla İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen "Sürdürülebilir STEM Öğretmen Çalıştayı"; Muğla İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çay, Milli Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri (YEĞİTEK) Genel Müdürlüğü STEM Koordinatörü Tunç Erdal Akdur ve çok sayıda öğretmenin katılımıyla start aldı.

Çalıştayın açılış konuşmasını gerçekleştiren Muğla İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çay, STEM (Bilim, Teknoloji, Mühendislik ve Matematik) yaklaşımının modern eğitim sistemindeki kritik rolüne değindi. Çay, bu yaklaşımın sadece akademik başarıyı değil, aynı zamanda öğrencilerin problem çözme ve yenilikçi düşünme yetilerini de geliştirdiğini belirterek şunları söyledi:

"STEM yaklaşımı; yenilikçi düşünme becerilerini güçlendiren, üretim odaklı ve geleceğe yön veren bir eğitim anlayışı sunuyor. Öğretmenlerimizin, alanında yetkin akademisyenlerin katkılarıyla dört gün boyunca zengin ve nitelikli kazanımlar elde edeceğine olan inancım tamdır. Bu buluşma, Muğla'nın eğitim kalitesini bir üst seviyeye taşıyacaktır."

Bakanlık ve akademi dünyasından önemli isimlerin rehberliğinde gerçekleştirilecek olan çalıştayda, öğretmenler teorik bilgileri pratiğe dökme imkanı bulacak. Program boyunca; sürdürülebilir kalkınma hedefleri doğrultusunda eğitim materyalleri geliştirme, disiplinlerarası çalışma becerileri ve yeni nesil teknolojik uygulamalar üzerine yoğunlaşılacak. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Devlet Bahçeli'den Öcalan için statü önerisi

MHP lideri Devlet Bahçeli'den Öcalan için statü önerisi

Yeni kanun teklifi TBMM'ye sunuldu! 15 maddelik pakette 3 müjde var

Yeni teklif TBMM'ye sunuldu! 15 maddelik pakette 3 müjde birden
Eylem Tok cezaevinden mektup yazdı: O aile ile anlaştık

Eylem Tok, acılı aile ile anlaştı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Spor salonunda skandal görüntü! Kadınları gizlice kayda aldı

Spor salonunda skandal görüntü
İkinci el araç alacaklar dikkat! Ekspertiz raporlarında yeni dönem başlıyor

İkinci el araç alacaklar dikkat! Yeni dönem başlıyor
Icardi'yi isteyen Amedspor'a büyük şok

Icardi'yi isteyen Amedspor'a büyük şok
Gittiğine bin pişman oldu! Fener'den kovulan Mourinho'ya büyük şok

Fener'den kovulan Mourinho'ya hayatının şoku

Spor salonunda skandal görüntü! Kadınları gizlice kayda aldı

Spor salonunda skandal görüntü
ABD, İranlı sivil tekneleri hedef aldı! Saldırılarda 5 kişi hayatını kaybetti

Korkulan oldu! ABD'den misilleme geldi, çok sayıda ölü var
Okan Buruk artık istemiyor! İşte Kaan Ayhan'ın yeni takımı

Kimsenin gözünün yaşına bakmıyor! Bir ismin daha kalemini kırdı