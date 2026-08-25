Milli Eğitim Müdürü'nden Haftalık Planlama Toplantısı

Milli Eğitim Müdürü Emre Çay, il milli eğitim müdürlüğü birim amirleriyle bir araya geldi. Kurum binasında gerçekleştirilen "Haftalık Planlama ve Değerlendirme Toplantısı"nda, kent genelinde yürütülen eğitim faaliyetleri ve haftalık çalışma planları ele alındı.

Toplantıda, yeni haftada gerçekleştirilmesi planlanan projeler, okul ziyaretleri, sürdürülen idari çalışmalar ve birimlerin faaliyet alanlarına ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu. İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çay, birim amirlerinden yürütülen süreçler hakkında detaylı bilgi alarak, eğitim-öğretim hizmetlerinin etkin, verimli ve koordineli bir şekilde sürdürülmesinin önemine dikkat çekti.

Gündemdeki konuların tek tek masaya yatırıldığı birim amirleri toplantısı, görüş ve önerilerin sunulması ve haftalık yol haritasının netleştirilmesinin ardından sona erdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı