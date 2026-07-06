Muğla Valisi Akbıyık, Ula'da Kitap Kafe'nin açılışını yaptı

Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık, İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çay ile birlikte Ula ilçesinde faaliyete geçen, işletmeciliğini Özge Gürman'ın yaptığı Ata Kitap Kafe'nin açılış törenine katıldı. Protokol üyeleri, çocuklar ve aile büyükleriyle birlikte açılış kurdelesini kesen Vali Dr. İdris Akbıyık, Kitap Kafe'nin ilçenin kültür hayatına önemli katkılar sağlayacağını belirterek işletmeci Özge Gürman'a hayırlı olsun dileklerini iletti.

Konuşmasında kitap okuma alışkanlığının önemine vurgu yapan Vali Akbıyık, "İlçemizin kültür hayatına değer katacak bu nezih mekanın hayırlı olmasını diliyor, işletmecimiz Özge Gürman'a başarılar temenni ediyorum. Kitaplar, bireyi ve geleceği inşa eden en değerli hazinelerimizdir. İl genelinde kararlılıkla sürdürdüğümüz 'Bir Kitap Bir İnsan' projemizle okuma kültürünü her yaştan vatandaşımıza ulaştırmayı hedefliyoruz. En büyük amacımız; 'Kitap insan kadar, insan kitap kadar kıymetlidir' anlayışıyla çocuklarımıza ve gençlerimize okuma alışkanlığı kazandırmak, onlara kitap sevgisini aşılamaktır. Evlatlarımızın ve kitapseverlerin böylesine güzel mekanlarda kitaplarla buluşması, projemizin hedeflerine ulaşması ve toplumda bu farkındalığın oluşması açısından büyük önem taşımaktadır" dedi.

İşletme sahibi Özge Gürman ise Kitap Kafe'yi özellikle çocuklar ve gençlerin kitaplarla buluşabilecekleri, teknolojiyi bilinçli kullanabilecekleri ve sosyal bir ortamda vakit geçirebilecekleri bir yaşam alanı olarak hayata geçirdiklerini söyledi.

Kafenin adının ve konseptinin Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün eğitime ve kitaba verdiği değerden ilham aldığını belirten Gürman, "Kafemizde Atatürk'e ait görsellere de yer verdik. Özellikle çocuklarımızın ve gençlerimizin telefon ve sosyal medya kullanımından bir süre de olsa uzaklaşarak kitap okuyabilecekleri, araştırabilecekleri ve keyifle vakit geçirebilecekleri bir ortam oluşturmayı amaçladık. Ata Kitap Kafe'nin Ula'nın kültürel hayatına katkı sağlayacağına inanıyoruz." diye konuştu. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı