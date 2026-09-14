Muğla’da 2026-2027 eğitim öğretim yılının ilk ders zili çaldı

Muğla'da 2026-2027 eğitim öğretim yılı, düzenlenen törenle başlarken, il genelinde 162 bin 882 öğrenci ve 14 bin 405 öğretmen yeni eğitim öğretim yılına "merhaba" dedi.

2026-2027 eğitim öğretim yılının başlaması dolayısıyla Muğla Atatürk İlkokulu'nda tören düzenlendi. Törene Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık, İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çay, protokol üyeleri, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı. Programda konuşan Muğla İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çay, yeni eğitim öğretim yılının başlamasının heyecanını yaşadıklarını belirterek, öğrencilerin okullarına, öğretmenlerin ise sınıflarına kavuştuğunu söyledi. Çay, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli rehberliğinde yeni bir eğitim dönemine adım attıklarını ifade ederek, "En büyük gayemiz öğrencilerimizin akademik başarılarını güzel ahlakla taçlandırmak, onları adil, merhametli, vatanına ve milletine bağlı bireyler olarak yetiştirmektir" dedi.

Bilimsel ve teknolojik donanıma sahip, düşünen ve üreten bir nesil yetiştirmeyi hedeflediklerini kaydeden Çay, eğitim altyapısının güçlendirilmesi ve her öğrencinin nitelikli eğitime erişebilmesi için çalışmaların sürdüğünü belirtti. Öğretmenlere de seslenen Çay, öğretmenlerin eğitim sisteminin en önemli unsurlarından biri olduğunu vurgulayarak, "Sınıfınıza adım attığınız her an bir çocuğun dünyasına adım atıyorsunuz. Maarif modelimiz ancak sizin şefkatli ellerinizle ve eşsiz gayretlerinizle hayat bulacaktır" ifadelerini kullandı.

Öğrencilere ise bol bol kitap okumaları, merak etmeleri, soru sormaları, bilim, sanat ve sporla iç içe olmaları çağrısında bulunan Çay, velilerin de çocukların eğitiminde önemli bir role sahip olduğunu dile getirdi.

"Güçlü Türkiye, iyi yetişmiş gençlerle yükselecek"

Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık da 2026-2027 eğitim öğretim yılının ilk gününde öğrenciler, öğretmenler ve velilerle bir arada olmaktan mutluluk duyduğunu belirterek, yeni eğitim yılının Muğla ve Türkiye için hayırlı olmasını diledi. Eğitimin ülkenin geleceğine yapılan en büyük yatırımlardan biri olduğunu ifade eden Akbıyık, "Güçlü Türkiye; iyi yetişmiş, kendine güvenen, ülkesini ve milletini seven, düşünen, sorgulayan, araştıran, bilim ve teknolojiyi takip eden, üreten gençlerle yükselecektir" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde ve Milli Eğitim Bakanlığının öncülüğünde hayata geçirilen Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin köklerden geleceğe uzanan bir eğitim anlayışının yansıması olduğunu belirten Akbıyık, öğrencilerin sadece akademik başarıya değil, aynı zamanda milli ve manevi değerlere sahip bireyler olarak yetişmesinin önemine dikkat çekti.

"Muğla'nın 2026 yılı Gençlik Yılı"

Muğla'nın 2026 yılının "Gençlik Yılı" ilan edildiğini hatırlatan Vali Akbıyık, "Gençliğin Enerjisi, Muğla'nın Gücü" anlayışıyla gençlerin eğitimden spora, bilimden sanata, kültürden teknolojiye, girişimcilikten gönüllülüğe kadar hayatın her alanında daha güçlü şekilde yer almalarını hedeflediklerini söyledi. "Bir Kitap Bir İnsan" projesinin de devam ettiğini belirten Akbıyık, çocukları kitaplarla buluşturarak okuyan, araştıran ve vizyon sahibi bir neslin temellerini güçlendirmeye çalıştıklarını ifade etti.

"Her çocuğumuzun büyük bir potansiyeli var"

Velilere de önemli görevler düştüğünü dile getiren Akbıyık, eğitimin yalnızca okulda başlayıp biten bir süreç olmadığını belirterek, aile ve okulun aynı hedef doğrultusunda hareket etmesinin çocukların gelişimine önemli katkı sağlayacağını söyledi. Her çocuğun farklı yetenek ve kabiliyetlere sahip olduğunu vurgulayan Akbıyık, çocukların başkalarıyla değil, kendi gelişimleriyle değerlendirilmesi gerektiğini ifade etti. Muğla Valiliği olarak öğrencilerin huzurlu ve güvenli ortamlarda nitelikli eğitim almaları için çalışmaların sürdüğünü belirten Akbıyık, okul güvenliğinden eğitim ortamlarının geliştirilmesine, sosyal ve kültürel faaliyetlerden spor ve teknoloji imkanlarının artırılmasına kadar birçok alanda kurumlar arası çalışmaların devam ettiğini kaydetti. Akbıyık, "Muğla'nın hangi ilçesinde, hangi mahallesinde yaşarsa yaşasın her öğrencimizin kaliteli eğitim imkanlarına ulaşabilmesi için devletimizin bütün imkanları seferber edilmektedir" diye konuştu.

Konuşmaların ardından öğrenciler sınıflarına geçerek yeni eğitim öğretim yılının ilk dersine başladı. Vali Akbıyık, öğretmen ve öğrencilerle bir süre sohbet ederek yeni eğitim öğretim yılının başarılı, sağlıklı ve huzurlu geçmesi temennisinde bulundu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı