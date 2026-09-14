Uzun zamandır bekleniyordu! En sonunda düğmeye basıldı

Galatasaray'da uzun süredir beklenen zemin yenileme çalışması için harekete geçildi. Sarı-kırmızılıların Kocaelispor ile oynadığı karşılaşmanın ardından Rams Park'ın zemini bakıma alındı.

MAÇ BİTTİ, ÇALIŞMALAR BAŞLADI

Karşılaşmanın tamamlanmasının ardından ekipler sahaya girerek zemin yenileme çalışmalarına başladı. Uzun süredir yapılması beklenen çalışmayla birlikte Rams Park'ın çim zemini yenilenecek.

RAMS PARK'IN ZEMİNİ YENİLENİYOR

Sarı-kırmızılıların iç saha maçlarına ev sahipliği yapan Rams Park'taki çalışmaların başlamasıyla birlikte zeminin daha iyi hale getirilmesi hedefleniyor.