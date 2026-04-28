Müdür Yılmaz, şampiyon sporcuları tebrik etti

Kütahya İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Yılmaz, Samsun'da düzenlenen "Okul Sporları Özel Sporcular (Atletizm) Yıldızlar Türkiye Birinciliği" müsabakalarında dereceye giren özel sporcuları ağırladı.

Samsun'da düzenlenen "Okul Sporları Özel Sporcular (Atletizm) Yıldızlar Türkiye Birinciliği" müsabakalarında; Uzun Atlama Mental Kızlar Türkiye birincisi ve 100 Metre Mental Kızlar Türkiye üçüncüsü olan Aybüke Buhan, Uzun Atlama Down Kızlar Türkiye ikincisi olan Fatma Sevde Şen ve Uzun Atlama Otizm Erkekler Türkiye üçüncüsü olan Bilal Nebi Belhioğlu; Okul Müdürü Ersin Bintez, Beden Eğitimi Öğretmenleri Erkan Yüzüak ve Erdoğan Taşdan eşliğinde İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Yılmaz'ı ziyaret etti.

Müdür Mustafa Yılmaz, şampiyon sporcuları makamında ağırlayarak elde ettikleri derecelerden dolayı kendilerini tebrik etti. Kendi alanlarında başarıya imza atan öğrencilerle yakından ilgilenen Müdür Yılmaz, bu başarıda pay sahibi olan okul idaresini, beden eğitimi öğretmenlerini ve öğrencilerin ailelerini kutlayarak başarılarının devamını diledi. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
