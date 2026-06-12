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Malatya Turgut Özal Üniversitesi'nde Bilişim Teknolojileri Meslek Yüksekokulu açıldı

Malatya Turgut Özal Üniversitesi'nde Bilişim Teknolojileri Meslek Yüksekokulu açıldı
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YÖK kararıyla Malatya Turgut Özal Üniversitesi bünyesinde, yapay zeka, siber güvenlik ve robotik gibi alanlarda nitelikli insan kaynağı yetiştirecek Bilişim Teknolojileri Meslek Yüksekokulu açıldı.

Yükseköğretim Kurulu kararıyla Malatya Turgut Özal Üniversitesi (MTÜ) bünyesinde, Türkiye'nin dijital dönüşüm hedefleri ve yükseköğretimde yeni nesil bilgiyle donatılmış insan kaynağı yetiştirme vizyonuna katkı sağlayacak Bilişim Teknolojileri Meslek Yüksekokulu açıldı. Meslek Yüksekokulu yapay zeka, siber güvenlik, robotik, veri teknolojileri ve yeni nesil bilişim alanlarında nitelikli teknik insan kaynağı yetiştirilmesi misyonuna sahip olacak.

Son yıllarda dijital teknolojiler ve yapay zeka alanında yürütülen başarılı çalışmalarla akademik performansını yükselten Malatya Turgut Özal Üniversitesi, daha önce de bölgede ilk kez açılan Yapay Zeka Mühendisliği Tezli Yüksek Lisans Programı ile lisansüstü eğitimde önemli bir adım atmıştı. Web of Science (WoS) verilerine göre öğretim üyesi başına düşen yapay zeka alanındaki yayın sayısında bölgede Fırat Üniversitesi'nden sonra ikinci sırada yer alan MTÜ, bu alandaki akademik üretkenliğini ve araştırma kapasitesini güçlendirmeye devam ediyor.

Konuya ilişkin olarak MTÜ Rektörü Prof. Dr. Recep Bentli, üniversitenin bilişim ve yapay zeka odaklı gelişim sürecine dikkat çekerek şunları ifade etti:

"Malatya Turgut Özal Üniversitesi olarak çağın gerektirdiği bilimsel ve teknolojik dönüşümü yakından takip ediyor, eğitim programlarımızı ülkemizin ihtiyaç duyduğu nitelikli insan kaynağına katkı sunacak şekilde geliştirmeye devam ediyoruz. Bölgemizde ilk kez açtığımız Yapay Zeka Mühendisliği Tezli Yüksek Lisans Programı, üniversitemizin yapay zeka alanındaki üretkenliğinin bir sonucu olmuştur. Bilişim Teknolojileri Meslek Yüksekokulumuzun açılmasıyla birlikte bu güçlü akademik birikimi uygulamalı eğitimle buluşturarak bilişim alanındaki kapasitemizi daha güçlü ve daha görünür kılıyoruz."

Bilişim Teknolojileri Meslek Yüksekokulu'nun, öğrencilerin yalnızca teorik bilgi edinmesini değil, aynı zamanda sektörün ihtiyaç duyduğu uygulama becerilerine sahip, üretken, yenilikçi ve çözüm odaklı bireyler olarak yetişmesini hedeflediğini belirten Rektör Bentli, yüksekokulun bölgenin yapay zeka ve dijital dönüşüm sürecine ve nitelikli istihdam kapasitesine önemli katkılar sunacağını vurguladı.

Rektör Bentli, üniversitenin büyüme ve gelişme sürecine verdikleri desteklerden dolayı Yükseköğretim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar'a ve Yükseköğretim Kuruluna teşekkür etti. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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