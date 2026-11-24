MSKÜ Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Karakuş, rektör yardımcılığına atandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
MSKÜ Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Süleyman Cüneyt Karakuş, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 13/a maddesi uyarınca 24 Kasım 2026 itibarıyla rektör yardımcılığına atandı. Karakuş, yeni göreviyle üniversite yönetiminde rektör yardımcısı olarak yer alacak.
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Süleyman Cüneyt Karakuş, rektör yardımcılığı görevine getirildi.
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi'nde (MSKÜ) rektör yardımcılığı görevine yeni atama yapıldı. Üniversitenin Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Süleyman Cüneyt Karakuş, rektör yardımcısı olarak atandı.
Üniversite tarafından yapılan açıklamada, Prof. Dr. Süleyman Cüneyt Karakuş'un, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 13/a maddesi uyarınca 24 Kasım 2026 tarihi itibarıyla rektör yardımcılığı görevine atandığı bildirildi.
Karakuş, yeni göreviyle birlikte MSKÜ yönetiminde rektör yardımcısı olarak görev yapacak.