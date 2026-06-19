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Edebiyat Fakültesinde mezuniyet töreni

Edebiyat Fakültesinde mezuniyet töreni
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Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, 2025-2026 eğitim-öğretim yılı mezuniyet törenini Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleştirdi. Dekan Prof. Dr. Mustafa Gökçe, mezunları tebrik ederek yeni hayatlarına başarılar diledi. Dereceye giren öğrencilere belgeleri verilirken, tören kep atma seremonisiyle sona erdi.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) Edebiyat Fakültesi 2025-2026 Eğitim-Öğretim yılı mezuniyet töreni Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Gökçe, mezun öğrencileri tebrik ederek, onların üniversite eğitimleri boyunca kazandıkları bilgi ve deneyimlerle topluma önemli katkılar sunacaklarına inandığını ifade etti. MSKÜ'nün kapılarının kendilerine her zaman açık olduğunu da ifade eden Prof. Dr. Mustafa Gökçe, mezuniyetin bir son değil yeni hayata bir başlangıç olduğunu söyledi.

Törende, bölümlerinde dereceye giren öğrencilere, öğretim üyeleri tarafından başarı belgeleri verimdi ve bölümler sırayla sahneye davet edilerek diplomaları verildi.

Tören, fuaye alanında geleneksel kep atma seremonisiyle son bulurken, mezun öğrenciler yeni hayatına başlayacak olmanın sevincini yaşadı. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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