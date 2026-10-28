MSKÜ'deki konferansta Türklerin ölü gömme geleneği Ahlat örnekleriyle anlatıldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesinde (MSKÜ) düzenlenen konferansta, Türklerin Orta Asya'dan Anadolu'ya uzanan ölü gömme gelenekleri anlatıldı.

Metinbilim Enstitüsü Derneği ile MSKÜ Metinbilim Topluluğu tarafından düzenlenen konferansta, MSKÜ Milas Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi Berna Sevinç, "Orta Asya'dan Anadolu'ya Türklerde Ölü Gömme Geleneği" başlıklı sunum yaptı.

Orijinal fotoğraflar eşliğinde sunum yapan Sevinç, eski Türklerde cenaze törenleri, mezar kültürü ve atalar inancı hakkında bilgi verdi. Orta Asya'da devlet yöneticileri ve toplumda önemli yere sahip kişilerin gösterişli törenlerle defnedildiğini belirten Sevinç, kurganların bu geleneğin önemli örnekleri arasında yer aldığını söyledi.

Pazırık Kurganları'nda bulunan mumyalanmış cesetlerden örnekler veren Sevinç, eski Türklerde ölen kişilerin atlarının da öldürülerek mezara konulduğunu ve mezarlara değerli eşyalar bırakıldığını anlattı. Bölgede bulunan eski Türk halısının motiflerini de açıklayan Sevinç, halının bordürlerindeki atlı figürlerin orduyu temsil ettiğini ifade etti.

Pazırık Kurganları'ndaki mezarların yaklaşık 7 metre derinliğinde olabildiğini belirten Sevinç, mezarların huş veya karaçam kullanılarak güçlendirildiğini ve ölen kişilerin doğu yönüne bakacak şekilde gömüldüğünü kaydetti. Cenaze törenlerinde yas çadırları kurulduğunu ve mumyalanan cesetlerin tören sona erene kadar burada bekletildiğini de aktardı.

Orta Asya'daki ölüm ve yas geleneklerinin Anadolu'da da izlerinin görüldüğünü belirten Sevinç, Ahlat mezar taşları ve Hakkari çevresindeki balballar başta olmak üzere farklı bölgelerdeki mezar yapılarından örnekler verdi.

Hunlar ve Göktürkler döneminde gelişen mezar kültürünün Anadolu'da İslami unsurlarla birleşerek devam ettiğini ifade eden Sevinç, Ahlat mezar taşlarının bu kültürel devamlılığın önemli örneklerinden biri olduğunu söyledi. Sevinç, Anadolu'daki Tahtacı geleneğinde de Orta Asya'nın ölüm kültürüne ait izlerin yaşatıldığını dile getirdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı