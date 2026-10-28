Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

MSKÜ'deki konferansta Türklerin ölü gömme geleneği Ahlat örnekleriyle anlatıldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
MSKÜ'deki konferansta Türklerin ölü gömme geleneği Ahlat örnekleriyle anlatıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

MSKÜ'deki konferansta öğretim görevlisi Berna Sevinç, Türklerin Orta Asya'dan Anadolu'ya uzanan ölü gömme geleneklerini anlattı. Sunumda Pazırık kurganları, Ahlat mezar taşları örnek gösterilerek kültürün İslami unsurlarla sürdüğü aktarıldı.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesinde (MSKÜ) düzenlenen konferansta, Türklerin Orta Asya'dan Anadolu'ya uzanan ölü gömme gelenekleri anlatıldı.

Metinbilim Enstitüsü Derneği ile MSKÜ Metinbilim Topluluğu tarafından düzenlenen konferansta, MSKÜ Milas Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi Berna Sevinç, "Orta Asya'dan Anadolu'ya Türklerde Ölü Gömme Geleneği" başlıklı sunum yaptı.

Orijinal fotoğraflar eşliğinde sunum yapan Sevinç, eski Türklerde cenaze törenleri, mezar kültürü ve atalar inancı hakkında bilgi verdi. Orta Asya'da devlet yöneticileri ve toplumda önemli yere sahip kişilerin gösterişli törenlerle defnedildiğini belirten Sevinç, kurganların bu geleneğin önemli örnekleri arasında yer aldığını söyledi.

Pazırık Kurganları'nda bulunan mumyalanmış cesetlerden örnekler veren Sevinç, eski Türklerde ölen kişilerin atlarının da öldürülerek mezara konulduğunu ve mezarlara değerli eşyalar bırakıldığını anlattı. Bölgede bulunan eski Türk halısının motiflerini de açıklayan Sevinç, halının bordürlerindeki atlı figürlerin orduyu temsil ettiğini ifade etti.

Pazırık Kurganları'ndaki mezarların yaklaşık 7 metre derinliğinde olabildiğini belirten Sevinç, mezarların huş veya karaçam kullanılarak güçlendirildiğini ve ölen kişilerin doğu yönüne bakacak şekilde gömüldüğünü kaydetti. Cenaze törenlerinde yas çadırları kurulduğunu ve mumyalanan cesetlerin tören sona erene kadar burada bekletildiğini de aktardı.

Orta Asya'daki ölüm ve yas geleneklerinin Anadolu'da da izlerinin görüldüğünü belirten Sevinç, Ahlat mezar taşları ve Hakkari çevresindeki balballar başta olmak üzere farklı bölgelerdeki mezar yapılarından örnekler verdi.

Hunlar ve Göktürkler döneminde gelişen mezar kültürünün Anadolu'da İslami unsurlarla birleşerek devam ettiğini ifade eden Sevinç, Ahlat mezar taşlarının bu kültürel devamlılığın önemli örneklerinden biri olduğunu söyledi. Sevinç, Anadolu'daki Tahtacı geleneğinde de Orta Asya'nın ölüm kültürüne ait izlerin yaşatıldığını dile getirdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 23 sitede yayınlandı.
Derbi sonrası PFDK sevkleri açıklandı: Abdülkerim Bardakcı ve Archie Brown'a çok ağır ceza kapıda

Derbinin PFDK sevkleri açıklandı: İki yıldıza çok ağır ceza kapıda
İsrail'deki Netanyahu'ya darbeyi Araplar vurdu! Koalisyonun kurulmasında kilit rolleri olacak

Netanyahu'ya büyük darbe vurdular! Koalisyon artık onlarsız olmaz
Putin'i zor durumda bırakan kare!

Putin'i fena madara ettiler!
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Netanyahu yanlısı kadından skandal sözler: Gazze'de kutlama yapılmasını mı istiyorsunuz?

Netanyahu yanlısı kadından skandal sözler
Aynı gece hem telefoncuya, hem bankaya girdi! Hırsızın o anları kamerada

Bankada çalacak bir şey bulamadı! Hırsız da şokta: İşte o anlar
İsrail'de oylar sayılırken Trump'tan olay mesaj: Netanyahu'yu yenilgiden ben kurtardım

İsrail'de oylar sayılırken Trump'tan gündem yaratacak mesaj
Başak Dizer’den Kıvanç Tatlıtuğ’a aşk dolu doğum günü kutlaması

Eşini öpmelere doyamadı! İyi ki doğdun aşk
Fon soruşturmasında 2 şüpheli tutuklandı

Fon soruşturmasında yeni tutuklamalar var
19 yaşındaki genç kızı böyle kaçırdılar! Yerini bildirene büyük ödül

19 yaşındaki genç kızı böyle kaçırdılar! Yerini bildirene büyük ödül
Görevinden istifa eden İsmail Kartal'dan flaş itiraf

İstifa eden İsmail Kartal'dan flaş itiraf