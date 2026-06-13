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Burdur Sakarya İlkokulu Öğrencilerinin Geri Dönüşüm Defilesi İlgi Gördü

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Burdur Sakarya İlkokulu öğrencileri, geri dönüşüm malzemelerinden hazırladıkları giysilerle düzenlenen defilede büyük beğeni topladı. Bilim ve Sanat Şenliği kapsamında 180 öğrencinin 18 bilim projesi de sergilendi.

BURDUR Sakarya İlkokulu öğrencilerinin 'Geri Dönüşüm' defilesi ilgi gördü.

Sakarya İlkokulu'nda Milli Eğitim Bakanlığı'nın Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında öğrencilerin yıl boyunca yaptığı eserlerin sergilendiği Bilim ve Sanat Şenliği düzenlendi. Şenlikte 180 öğrencinin hazırladığı 18 bilim projesi çalışması sergilendi. İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Necmeddin Dinç ile velilerin katıldığı şenlikte öğrencilerinin geri dönüşüm malzemelerinden yapılan giysilerin sergilendiği defile en çok ilgiyi gördü. Minik öğrenciler geri dönüşüm malzemelerinden yaptıkları eserleri katılanların beğenisine sundu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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