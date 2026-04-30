Minik öğrenciler hayallerini kağıda çizdi

DÜZCE(İHA) – Düzce'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında geleneksel olarak düzenlenen 23. Hayallerim Kağıtta Resim Şenliği, Mevlana Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde büyük bir heyecan ve yoğun katılımla gerçekleştirildi.

Mevlana Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından hazırlanan programa, Milli Eğitim Müdür Yardımcıları, okul yöneticileri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Düzce'de farklı anaokullarından gelen misafir öğrencilerin katılımıyla her yıl geleneksel olarak gerçekleştirilen "Hayallerim Kağıtta Resim Etkinliği" kapsamında öğrenciler hayallerini kağıtlarına yansıttı. Çocuklarımızın özgün çizimleri, neşeli anları ve renkli çalışmaları, 23 Nisan ruhunu yansıtan anlamlı görüntülere sahne oldu.

Sanat, oyun ve çocuk sevgisiyle zenginleşen etkinlik, bayram sevincini hep birlikte yaşatan unutulmaz bir şenliğe dönüştü. - DÜZCE

