Milli Savunma Üniversitesi Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları sınav sonuçları açıklandı

Milli Savunma Üniversitesi Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları sınav sonuçları açıklandı
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Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları sınav sonuçları açıklandı. Adaylar sonuçlara personeltemin.msb.gov.tr adresinden ulaşabilecek. Harp Okulu kesin kayıtları 25 Ağustos–12 Eylül, Astsubay MYO kayıtları ise 11–30 Eylül tarihleri arasında yapılacak.

Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları sınav sonuçları açıklandı. MSÜ Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları sınav sonuçları açıklandı. Milli Savunma Bakanlığı, sınav sonuçlarının "personeltemin.msb.gov.tr" adresi üzerinden erişime açıldığını duyurdu.

ASTSUBAY MESLEK YÜKSEKOKULU KAYIT İŞLEMLERİ

Astsubay Meslek Yüksek Okulu için aday çağrı işlemlerinin 11-26 Eylül 2025 tarihleri arasında yapılacağı ve son çağrı tarihinin 26 Eylül 2025 saat 18.00'e kadar sürecek. Aday kesin kayıt işlemlerinin ise 11-30 Eylül 2025 tarihleri arasında yapılacak. Son kayıt tarihinin 30 Eylül 2025 saat 17.00'ye kadar devam edecek.

MSÜ HARP OKULU KESİN KAYIT İŞLEMLERİ

MSÜ Harp Okulu başvuru sonuçları akabinde adayların kesin kayıt işlemlerinin 25 Ağustos-12 Eylül 2025 tarihleri arasında yapılacak. Son kayıt işlemleri, 12 Eylül 2025 saat 17.00'ye kadar sürecek.

Haberler.com / Selcan Tüten - Eğitim
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıAlkurt:

Dilerim TarCemalarin veya feto cocuklari ile doldurulmaz. Asil Turk Genclerini Almalari lazim, Vatanin hayatina olur

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