Üye Girişi
Haberler

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yaz tatilini kısaltma kararı

Geniş Video İzle
Güncelleme:

Türkiye'de 180 gün olan eğitim süresinin 200 güne çıkarılması için Milli Eğitim Bakanlığı harekete geçti. Projenin uygulamaya alınmasıyla ara tatilinde değişme beklenmezken yaz tatili kısalacak. Uygulamayla gelişmiş ülkelerde 200 gün olan eğitim-öğretim süresi ortalamasına çıkılmış olacak.

Milli Eğitim Bakanlığı, eğitim ve tatil süresiyle ilgili yeni bir hazırlık içine girdi. Bakanlık çalışmasında 180 gün olan eğitim ve öğretim süresinin 200 güne çıkarılması hedefleniyor. Kararın uygulamaya alınmasıyla da ara tatiller aynı şekilde devam edecekken yaz tatilinde kısalmaya gidilecek.

ARA TATİLE DEVAM YAZ TATİLİ KISALACAK

Türkiye'de eğitim ve öğretim iş günü iki ayrı dönemde 90'ar gün olmak üzere toplam 180 gün şeklinde uygulanıyor. Eğitim süresi hesaplanırken resmi tatiller, milli ve dini bayramlar ile hafta sonu tatilleri çıkarılıyor.

Sabah'ın haberine göre hava muhalefeti gibi nedenlerle zaman zaman kısalan 180 günlük eğitim süresinin 200 güne çıkarılması amacıyla Milli Eğitim Bakanlığı yeni bir uygulamayı yürürlüğe koyacak. Bu uygulamada ara tatillerin devam edeceği öğrenilirken yaz tatilinde ise kısalma yaşanacak.

EĞİTİM SÜRESİNİN UZATILMASI NE ZAMAN UYGULANACAK?

Gelişmiş ülkelerde 200 günün üzerinde olan eğitim süresinin Türkiye'de uzatılması, 9 Eylül 2024 tarihinde başlayacak olan 2024-2025 Eğitim-Öğretim Yılı'nda yürürlüğe konacak. Türkiye'de yaz tatili süresi, ara tatili uygulamasının başladığı 2019-2020 eğitim-öğretim yılından itibaren 13 haftadan 11 haftaya inmişti.

Haberler.com / Selahattin Demirel - Eğitim

Milli Eğitim Bakanlığı Tatil Eğitim Yaşam Haberler

1000

Yorumlar (3)

Selçuk Demircigil:

Öğretmenlerin verimliliği de önemsenmeli. Devlet okullarındaki ogretmenler artik herşeyi veliden bekliyor. Odevi kontrol etsin yaptirsin okutsun çalıştırsin sinava hazirlasin. Kaynak kitap alsin vb. Bir diger husus kaynak kitap konusu. Güya ucretsiz kitap dağıtılıyor ama veliler hala kitaba cok para vermek zorunda kalıyor. Devletin kitabi işe yaramıyorsa basmayın. Milli servete yazik. Kagit dolarla geliyor bu ülkeye...

38
6
yanıtYanıtla
nuran:

Ödevi kim kontrol edecek veliden başka ??

yanıt1
yanıt2
GAGS:

çocukların ayarlarıyla oynamaktan bıkmadınız.. elbet bitecek devriniz.. geride yazık ettiğiniz bir nesil kalacak ama biz toparlarız..

2
2
yanıtYanıtla
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title