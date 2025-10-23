Haberler

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan Yapay Zeka Etik Kurulu

Milli Eğitim Bakanlığı, yapay zeka projelerinin etik çerçevede yürütülmesi için 'Yapay Zeka Uygulamaları Etik Kurulu Yönergesi'ni yürürlüğe soktu. Kurul, 11 üyeden oluşacak ve eğitimde yapay zeka uygulamalarının etik uygunluğunu değerlendirecek.

MİLLİ Eğitim Bakanlığı'nda, yapay zeka projelerinin etik çerçevede yürütülmesini sağlamak üzere hazırlanan ' Yapay Zeka Uygulamaları Etik Kurulu Yönergesi' yürürlüğe girdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; Ulusal Yapay Zeka Stratejisi kapsamında hazırlanan 'Eğitimde Yapay Zeka Politika Belgesi ve Eylem Planı (2025-2029)', dijital dönüşüm sürecine yön veren temel dokümanlardan biri olarak 17 Haziran 2025'te uygulanmaya başladı. Eylem Planı çerçevesinde, Bakanlık bünyesinde yapay zeka projelerini etik açıdan değerlendirmek amacıyla 'Yapay Zeka Uygulamaları Etik Kurulu'nun kurulması kararlaştırıldı. Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı koordinasyonunda yürütülen çalışmalar sonucu hazırlanan 'Milli Eğitim Bakanlığı Yapay Zeka Uygulamaları Etik Kurulu Yönergesi', yürürlüğe girdi.

KURUL 11 ÜYEDEN OLUŞACAK

Yönergeye göre; Etik Kurulu, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanı'nın başkanlığında ve Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürü'nün doğal üyeliğinde toplam 11 üyeden oluşacak. Kurulda, ilgili genel müdürlük temsilcilerinin yanı sıra kamu kurumları, akademi, özel sektör ve sivil toplumdan 3 üye daha yer alacak. Üst Kurul; 'Eğitimde Yapay Zeka Uygulamaları Etik Kılavuzu'nu hazırlayacak, uygulamaları izleyecek; il, ilçe ve okul düzeyinde oluşturulacak kurullar ise etik uygunluk ve rehberlik görevlerini yürütecek. Eğitim kurumlarında yapay zeka uygulamalarında öğretmenlerin 'Etik Beyan Formu' doldurmaları esas olacak. Bu süreçte kişisel verilerin korunması, gizlilik ve güvenlik ilkelerine tam uyum sağlanarak öğrenciler açısından etik, güvenli ve sorumlu yapay zeka kullanımı güvence altına alınacak.

