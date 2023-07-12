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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin: Çocuğunu okula göndermeyen veliyi ikna etmek için gerekirse kız okulları açabilmeliyiz

Eğitim Haberleri

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, ailelerinin okula göndermediği kız çocuklarının okullaşmasını sağlamak için gerekirse kız okulları da açabileceklerini söyledi. Tekin, "Kız çocuklarını okula göndermeyen ailelerin en baştaki argümanı, 'Ben çocuğumu erkeklerle aynı okula göndermek istemiyorum' oluyor. Şimdi benim Milli Eğitim olarak birincil hedefim ne? Kız çocuklarının okullaşması sağlamak. O zaman veliyi ikna etmek için biz, gerekirse kız okulları da açabilmeliyiz" dedi.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, katıldığı bir canlı yayında dikkat çeken ifadeler kullandı. İlk hedefinin kız çocuklarının okullaşması olduğunu belirten Tekin, "Kız çocuklarını okula göndermeyen ailelerin en baştaki argümanı, 'Ben çocuğumu erkeklerle aynı okula göndermek istemiyorum' oluyor. Şimdi benim Milli Eğitim olarak birincil hedefim ne? Kız çocuklarının okullaşması sağlamak. O zaman veliyi ikna etmek için biz, gerekirse kız okulları da açabilmeliyiz, veli isterse çocuğunu kız okullarına gönderebilmeli, isterse erkeklerin gittiği okullara gönderebilmeli" dedi. Bu sözler sosyal medyada tartışma yarattı.

Dün akşam A Haber ekranlarına merak edilen konular hakkında değerlendirmelerde bulunan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, karma eğitimle ilgili de dikkat çeken sözler söyledi. Tekin, "Temel hak ve özgürlükleri hayatımızın her döneminde merkeze almamız lazım. Kız çocuklarını okula göndermeyen ailelerin en baştaki argümanı, 'Ben çocuğumu erkeklerle aynı okula göndermek istemiyorum' oluyor. Şimdi benim Milli Eğitim olarak birincil hedefim ne? Kız çocuklarının okullaşması sağlamak. O zaman veliyi ikna etmek için biz, gerekirse kız okulları da açabilmeliyiz, veli isterse çocuğunu kız okullarına gönderebilmeli, isterse erkeklerin gittiği okullara gönderebilmeli" ifadelerini kullandı.

Karma eğitime karşı olmadığını belirten Bakan, "Karma eğitim esastır. Ama bu tür gerekçelerle, yani eğitimin, okullaşma oranının artması anlamında bu tür tedbirleri almak gerekiyorsa beraber alalım. Buradan hareketle karma eğitime karşı olduğum söyleniyor. Tam tersine özgürlükçüyüm." dedi.

Bu sözler sosyal medyada da tartışma yarattı. İşte o yorumlardan bazıları:

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin: Çocuğunu okula göndermeyen veliyi ikna etmek için gerekirse kız okulları açabilmeliyiz

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin: Çocuğunu okula göndermeyen veliyi ikna etmek için gerekirse kız okulları açabilmeliyiz

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin: Çocuğunu okula göndermeyen veliyi ikna etmek için gerekirse kız okulları açabilmeliyiz

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin: Çocuğunu okula göndermeyen veliyi ikna etmek için gerekirse kız okulları açabilmeliyiz

Gözde Nur Bayar
Gözde Nur Bayar
Gündem Editörü Haberler.com - Eğitim

Milli Eğitim Bakanlığı Yusuf Tekin Eğitim Güncel Haberler

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