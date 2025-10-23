Midyat'ta Hayal Edilen Kütüphane Açıldı

MARDİN'in Midyat ilçesinde Bağlarbaşı Mahallesi Muhtarı Veysi Tasman, eğitim gördüğü ilkokula kaymakamlık ve hayırsever desteğiyle hayalini kurduğu kütüphaneyi kazandırdı. Açılış töreninde Kaymakam Mehmet Kaya, "3 aydır görev yapıyorum. Muhtarımız bu süreçte sık sık geldi, gitti. Kendisini tebrik ediyorum" derken, Tasman da "Küçükken kütüphanemiz yoktu, şimdi çocuklarımızın var. Kitap okumak zenginliktir" dedi.

Midyat ilçesinin kırsal Bağlarbaşı Mahallesi Muhtarı Veysi Tasman, kendisinin de eğitim gördüğü Bağlarbaşı Osman Benzeş İlkokulu'nda uzun süredir hayalini kurduğu kütüphaneyi hayata geçirmek için çeşitli girişimlerde bulundu. İlgili kurumlarla sık sık görüşen Tasman'ın çabaları sonucu, Midyat Kaymakamlığı ve hayırseverlerin desteğiyle köy okuluna modern bir kütüphane kazandırıldı. Okuldaki kullanılmayan bir sınıf, yapılan düzenlemeyle kütüphaneye dönüştürüldü. Raf, masa ve sandalyelerin yerleştirilmesinin ardından okul bahçesinde açılış töreni yapıldı.

Törene Midyat Kaymakamı Mehmet Kaya, Belediye Başkan Yardımcısı Rıdvan Akyol, Cumhuriyet Başsavcısı Muhammet Şenol Çeliker, İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Baykara, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Mustafa Deniz, İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdurrahim Demir, İlçe Müftüsü Ataullah Kartal, kamu kurum temsilcileri, hayırseverler ve mahalleliler katıldı. Törende İlçe Müftüsü Ataullah Kartal'ın yaptığı duanın ardından konuşan Kaymakam Mehmet Kaya, "Muhtarım bu konu için defalarca geldi, gitti. 'Sayın kaymakamım bir okulumuz var. Gerek çevre düzenlemesi gerek kütüphanesi gerek diğer eksikler konusunda elimizi taşın altına koyalım' dedi. Kurumlar olarak, 'Biz de bu işe dahil olalım, okul için bir şeyler yapalım' düşüncesiyle hareket ettik. Ben 3 aydır görev yapıyorum. Muhtarımız bu süreçte sık sık geldi, gitti. Kendisini tebrik ediyorum, sizlerden de bir alkış istiyorum. Yolumuz Sevgi Yolu Derneği ile görüşerek burada atıl bir sınıf, kütüphane ve ders çalışma salonu haline dönüştürüldü. Emeği olan herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum" dedi.

'ÇOCUKLUK HAYALİM GERÇEĞE DÖNÜŞTÜ'

Muhtar Tasman da çocukluk hayalinin gerçeğe dönüştüğünü ifade ederek, "Ben bu okulda okudum ve yıllar sonra bu köyün muhtarı oldum. İlk hedeflerimden, projelerimden biri bu köye bir kütüphane kazandırmaktı. Birçok yerle görüştük, girişimlerde bulunduk. Kaymakam beyin desteğiyle, kurumlarımızın katkısıyla, hayırsever insanlara ulaştık ve köyümüze bu güzel kütüphaneyi kazandırdık. Amacımız, çocuklarımızın kitap okuyabileceği bir ortam oluşturmak. Küçükken biz bu okulda okurken kütüphanemiz yoktu, kitaplara ulaşma imkanımız yoktu. Şimdi en azından çocuklarımızın bir kütüphanesi var. Kitap okumak zenginliktir" diye konuştu.

'ÖĞRENCİLERİMİZE KONFORLU BİR ORTAM SAĞLADIK'

Kütüphaneye destek veren iş insanı Serdar Aslanbey ise, ev ortamı uygun olmayan öğrencilerin artık burada ders çalışabileceklerini belirterek, "Çok mutluyuz. Çocuklarımızın mutlu olması bizi de mutlu ediyor. Çocuklarımız bu kütüphanede ders çalışacak, lise ve üniversite sınavlarına hazırlanacaklar. Ev ortamı uygun olmayan öğrenciler için burası çok daha verimli olacak. Mutluyuz, inşallah çocuklarımız güzel yerlere gelecek. Eğitime verdiğimiz destek devam ediyor, edecek" dedi.

Okul Müdürü Ayşe Çiçek Doruk, kütüphanenin açılmasından dolayı büyük mutluluk yaşadıklarını belirterek, "Kütüphane bizim için çok önemli, çok kıymetli. Bu kütüphanenin yapılmasında emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Çocuklar sınıflarımızda kitap okuyorlar ama bir kütüphane ortamında kitap okumak onlar için çok daha kıymetli. Hele ki köy ortamında. Çocuklarımızı kütüphane için ilçe merkezine götürmek zorunda kalıyorduk. Artık bu fırsat köyde bu fırsatı ayağımıza geldi, bu bizim için çok büyük bir şans" ifadelerini kullandı.

Öğrencilerden Mahir Deniz, emeği geçenlere teşekkür ederek, "Kütüphane açıldı, biz çok mutluyuz. Gelip kitap okuyacağız" dedi. Zeynep Onat ise, "Kütüphaneyi bize açtılar, kitapları okuyoruz, öğreniyoruz. Kitapları çok sevdik" diye konuştu.

Haber-Kamera: Mehmet Halis NAYIFOĞLU/MİDYAT (Mardin),